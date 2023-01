A la Une . Maltraitance animale : 4.000 référents formés chez les gendarmes et les policiers

Ce vendredi, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la formation de 4.000 référents dédiés aux problématique de maltraitance animale dans les commissariats et les gendarmerie. Il a également rappelé qu’une division nationale d’enquêtes de 15 agents a été créée début janvier Par La rédaction - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 15:34





Gérald Darmanin a également annoncé la mise en place début janvier 2023 d’une division d’enquête spéciale. Composée de 15 policiers et gendarmes et rattachée à Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp), elle doit enquêter sur les cas les plus graves. A ma demande, une division nationale d’enquête dédiée à la lutte contre les violences faites aux animaux a été créée début janvier. Composée de 15 policiers et gendarmes, elle agit dans le cadre des affaires complexes, en lien étroit avec les acteurs de la protection animale ⤵️ pic.twitter.com/qzgAgvI1FI

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 27, 2023

Voilà une annonce qui va intéresser les associations péi de protection des animaux. Gérald Darmanin a annoncé la formation de 4.000 policiers et gendarmes, afin de mailler le territoire. L’objectif est d’avoir un agent formé dans tous les commissariats et gendarmeries. Ils travailleront “en lien avec les services vétérinaires de l’Etat et les associations de protection animale", a indiqué le locataire de la place Beauvau au cours d'un déplacement à la SPA de Chamarande (Essonne).Gérald Darmanin a également annoncé la mise en place début janvier 2023 d’une division d’enquête spéciale. Composée de 15 policiers et gendarmes et rattachée à Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp), elle doit enquêter sur les cas les plus graves.