Maloya et repas créole à l’école Leconte de Lisle

Pendant les vacances d’octobre, la ville de Saint-Paul et une quinzaine d’associations ont collaboré afin de permettre aux 900 enfants accueillis dans les 19 ALSH de profiter d’activités et d’un repas faisant écho à la Semaine Créole.Le mardi 23 octobre, les marmailles du centre de loisirs de l’école Leconte de Lisle, à Saint-Gilles-les-Hauts, ont pu s’initier aux percussions dans un rythme endiablé. À coup de baguettes sur le « piker » ou encore en faisant résonner le « roulèr », cette ambiance était orchestrée par Dorian, l’intervenant sur l’activité.« C’est une chance pour nos petits saint-paulois d’être au centre de loisirs pendant les petites vacances. Du coup, nous faisons le nécessaire pour que les journées soient animées et remplies d’activités », indique Marie, la responsable.L’interlude musical terminé, tout le monde s’est ensuite rendu au réfectoire pour un bon repas créole avec riz blanc, brèdes, rougail saucisses et carry poulet sans oublier le pâté créole en dessert.