SAINT PIERRE Maloya Orchestra ​Samedi 29 octobre // à 20h // Orchestre philharmonique ORPHEE // Théâtre Lucet Langenier // Musique



Tarif Plein : 10€



Tarif réduit : 6€

Entre tradition et modernité, MALOYA ORCHESTRA est un tableau musical dans lequel le spectateur est emmené dans un voyage artistique inédit où l’Orchestre Philharmonique ORPHÉE Réunion, en harmonie avec le chant polyphonique et lyrique revisite des œuvres emblématiques de la musique réunionnaise. Au son des violons, violoncelles, harpes, flûtes traversières, saxophones percussions, de la basse, batterie du piano des voix polyphoniques et lyrique vous pourrez redécouvrir : Mangé pou Lo ker, Ti caz en paille, Ôté grand-mère, Pêcheur 4 sous, Pic nic chemin volcan, Marmay lontan, Kala...

Orchestre Philharmonique Orphée:

Voix lyrique : Anne Maillol

Chant : Anaïs Ethève, Anna Baronne, Cassina Payet, Louanne Gobriand, Manon Yeung, Marina Sevagamy, Nahia Labaure, Pauline Dehaies, Lilou Limousin Harpe : Nahia Labaure

Premier violon : Maritchu Aguergaray, Bruno Rivière, Jessica Ralay, Lyam Fontaine, Noémie Chien-Kan-Foon

Second violon : Cécile Caton, Christine Caton, Marina Führer, Pierre Salles

Alto : Quentin Quessary, Vanessa Menneret

Violoncelle : Laurence Fontaine, Stéphanie Aho

Flûte traversière : Sophie Hugon, Gabrielle Charleville, Olivia Abdoulhanzis, Shyrel Gouraya

Clarinette basse : Sabine Limousin Piano : Émilie Hoareau

Saxophone : Gilles Metzger, Valerie Mouchard

Saxophone soprano : Huguette Hoarau

Contrebasse : Marie Lapierre Marimba : Fanny Spaeth

Batterie : Daniel Baronce

Percussion : Vincent Philéas, Thierry M’Houmadi

Direction : Josian Labaure







