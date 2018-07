Mali: 2 civils tués et plusieurs soldats français blessés dans une attaque à la voiture piégée

Au moins deux civils ont été tués lors de l’attaque, et non deux soldats français comme annoncé précédemment par le ministre de la Défense malien, cité par France24 Les soldats sont tombés dans une embuscade tendue par des terroristes.Une fusillade a suivi pendant plus de 15 minutes.Une dizaine d'autres personnes, soldats et civils, ont été blessées.