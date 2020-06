La grande Une "Malhonnêteté et manigance", Sega’el prend ses distances avec la fusion des listes Bareigts et Dindar

Colistière de Nassimah Dindar au premier tour des municipales à Saint-Denis, la chanteuse Sega'el affiche sa très grande déception du milieu de la politique et prend ses distances avec "l'alliance" qui s'est formée la semaine dernière. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 10 Juin 2020 à 16:44 | Lu 1780 fois





La célèbre chanteuse, de son vrai nom Gaëlle Gaze, était colistière de Nassimah Dindar au 1er tour. Et à une très bonne position éligible puisqu’elle était positionnée troisième. Mais le jeu des fusions a eu raison de son maintien sur la liste qui s’est construite pendant l’entre-deux tours. Municipales à St-Denis : Ibrahim Dindar 4ème sur la liste d'Ericka Bareigts La rupture était déjà dans l’air depuis l’annonce du soutien de Nassimah Dindar à Ericka Bareigts la semaine dernière. La chanteuse Sega’el vient de mettre les points sur les "i" en postant sur sa page officielle son ressenti sur la fusion des listes d’Erika Bareigts et de Nassimah Dindar."Je tenais à vous dire que je ne suis pas concernée par l’alliance entre Saint-Denis en l’air et Saint-Denis pour tous. Si ces deux têtes de liste ont pu trouver un arrangement alors tant mieux. Moi je la rejette totalement. J’ai rencontré des personnes superbes, militants et colistiers, durant cette campagne. Mais le comportement de certaines personnes me déçoit profondément, et cela n'a rien à voir avec la liste Saint-Denis pour tous", tient-elle à faire tout de même le distinguo."Et pourtant vous avez été nombreux à me mettre en garde. Et je m'excuse auprès de vous j'y ai cru, j'ai vraiment tout fait avec conviction et sincérité mais « malhonnêteté et manigance" ça ne m'intéresse pas. Moi j'aime vraiment les gens et je ne les utilise pas pour arriver à mes fins personnelles", lance-t-elle amèrement mais sans langue de bois.La célèbre chanteuse, de son vrai nom Gaëlle Gaze, était colistière de Nassimah Dindar au 1er tour. Et à une très bonne position éligible puisqu’elle était positionnée troisième. Mais le jeu des fusions a eu raison de son maintien sur la liste qui s’est construite pendant l’entre-deux tours.