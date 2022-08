Courrier des lecteurs Malheurs Actuels : le Gorafi vert

Une AOC pour le sel sous les tweets de Sandrine Rousseau ? Par Bruno Bourgeon - Publié le Mardi 30 Août 2022 à 10:36





Voici désormais Malheurs actuels, de même causticité et raillant les nouvelles « écologiques » : Sandrine Rousseau égratignée pour ses tweets salés, Agnès Pannier-Runacher, ministresse de la Transition écologique, surprise dans un restaurant végan parisien, le co-flying, solution des milliardaires pour le climat : ce « Gorafi vert » dénonce l’inaction climatique.



Ce dernier titre pourrait quasiment passer inaperçu dans la presse s’il n'était pas signé par Malheurs Actuels. Ce nouveau média, lancé début août, est entièrement parodique. Un Gorafi vert comme son rédacteur en chef, Albin Wegener, aime le définir. Cet enseignant-chercheur en communication environnementale voulait sensibiliser autrement. « Il y avait un créneau inoccupé, on y est allé », explique-t-il.



Lancé le 3 août dernier, Malheurs Actuels, en référence à Valeurs actuelles, est alimenté par une douzaine de bénévoles. Les articles sont inspirés de l’actualité et pointent les absurdités de l’inaction climatique. En pleine polémique sur l’autorisation des propriétaires de golfs à arroser le green de leur terrain alors que la France connaît une sécheresse historique, Malheurs Actuels publie un article titré : « La Baule : un golfeur dévoré par des riverains ».



Quelques jours plus tard, c’est la compensation carbone qui est visée avec « Technologie : des arbres dans le metaverse pour sauver la planète ». « C’est une nouvelle qui fait déjà sourire les investisseurs de la tech et les activistes écologistes : une start-up texane, baptisée Climate4Good, a lancé le projet « A virtual planet for a dead planet » (une planète virtuelle pour une planète morte en français, NDLR). Le principe est simple et peut même paraître enfantin, puisqu’il s’agit de planter des arbres, afin de participer à la lutte contre le réchauffement climatique », écrit l’auteur de l’article.



Tous les codes des médias traditionnels sont repris. Et l'engouement est là, dynamisé par de bonnes retombées médiatiques dans Vert Média, Ouest France ou encore Stratégies. En quelques semaines, le média parodique est ainsi davantage suivi sur le réseau social Linkedin que Valeurs actuelles. Prochaine étape : la structuration. « On est surpris par l’engouement, cela demande d’être responsable », explique Albin Wagener. Malheurs Actuels va ainsi se former en association, créer une charte éthique et affiner sa ligne éditoriale.



D’après Malheurs Actuels :

Connaissez-vous le Gorafi ? Media satirique de nième degré, créé par Pablo Mira et Sébastien Liébus : il décale l’actualité souvent sous forme d’un humour caustique très corrosif. Exemple : « il achète une maison en viager après 6 jours de canicule ». Hilarant.Voici désormais Malheurs actuels, de même causticité et raillant les nouvelles « écologiques » : Sandrine Rousseau égratignée pour ses tweets salés, Agnès Pannier-Runacher, ministresse de la Transition écologique, surprise dans un restaurant végan parisien, le co-flying, solution des milliardaires pour le climat : ce « Gorafi vert » dénonce l’inaction climatique.Ce dernier titre pourrait quasiment passer inaperçu dans la presse s’il n'était pas signé par Malheurs Actuels. Ce nouveau média, lancé début août, est entièrement parodique. Un Gorafi vert comme son rédacteur en chef, Albin Wegener, aime le définir. Cet enseignant-chercheur en communication environnementale voulait sensibiliser autrement. « Il y avait un créneau inoccupé, on y est allé », explique-t-il.Lancé le 3 août dernier, Malheurs Actuels, en référence à Valeurs actuelles, est alimenté par une douzaine de bénévoles. Les articles sont inspirés de l’actualité et pointent les absurdités de l’inaction climatique. En pleine polémique sur l’autorisation des propriétaires de golfs à arroser le green de leur terrain alors que la France connaît une sécheresse historique, Malheurs Actuels publie un article titré : « La Baule : un golfeur dévoré par des riverains ».Quelques jours plus tard, c’est la compensation carbone qui est visée avec « Technologie : des arbres dans le metaverse pour sauver la planète ». « C’est une nouvelle qui fait déjà sourire les investisseurs de la tech et les activistes écologistes : une start-up texane, baptisée Climate4Good, a lancé le projet « A virtual planet for a dead planet » (une planète virtuelle pour une planète morte en français, NDLR). Le principe est simple et peut même paraître enfantin, puisqu’il s’agit de planter des arbres, afin de participer à la lutte contre le réchauffement climatique », écrit l’auteur de l’article.Tous les codes des médias traditionnels sont repris. Et l'engouement est là, dynamisé par de bonnes retombées médiatiques dans Vert Média, Ouest France ou encore Stratégies. En quelques semaines, le média parodique est ainsi davantage suivi sur le réseau social Linkedin que Valeurs actuelles. Prochaine étape : la structuration. « On est surpris par l’engouement, cela demande d’être responsable », explique Albin Wagener. Malheurs Actuels va ainsi se former en association, créer une charte éthique et affiner sa ligne éditoriale.D’après Malheurs Actuels : https://malheursactuels.com/