<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Malgré une baisse de la circulation du virus de la dengue : restons mobilisés !





Selon les données de la Cire OI et de la Santé Publique France, on compte près de 393 cas de dengue confirmés dans la semaine du 27 mai au 2 juin 2019. Bien que le nombre de cas signalé chute, la circulation de la dengue continue de toucher l’ensemble de l’île. La proportion de cas rapportée dans l’ouest et le nord continue d’augmenter tandis que le sud reste en baisse (sauf à Saint-Joseph).

Malgré l’entrée dans l’hiver austral et la diminution des cas, il faut continuer à agir contre la dispersion des cas et ainsi poursuivre la lutte contre la dengue.



La mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire (autorités sanitaires, communes et intercommunalités, population) doit donc se poursuivre pour continuer à enrayer autant que possible la circulation du virus de la dengue durant cet hiver austral. Une persistance de la circulation du virus pendant l’hiver pourrait exposer à nouveau La Réunion à une nouvelle vague épidémique.



Connaître et appliquer les mesures de prévention pour lutter contre le virus de la dengue restent les moyens les plus efficaces pour éviter de contracter la maladie et la transmettre à son entourage :



• GESTE N°1 : Je me protège des piqûres de moustique

L’utilisation des produits répulsifs est l’un des moyens les plus sûrs pour lutter contre la propagation de la dengue. Il est conseillé de disposer d’un répulsif cutané afin de pouvoir l’appliquer en journée, en particulier le matin et le soir. Par ailleurs, pour protéger les bébés et les personnes alitées, il est conseillé d’utiliser des moustiquaires.



• GESTE N°2 : J’élimine l’eau stagnante

Les moustiques se multiplient en pondant leurs œufs dans les récipients et objets contenant de l’eau. Pour lutter contre la prolifération des moustiques, il faut supprimer ces gîtes larvaires, ou les vider chaque semaine.



• GESTE N°3 : Je consulte un médecin en cas de symptômes

Les symptômes qui doivent conduire à consulter son médecin sont : une forte fièvre

des maux de tête

des douleurs musculaires et/ou articulaires

une sensation de grande fatigue. Si le moustique pique une personne malade, il peut transmettre la maladie à une personne saine. C’est pourquoi, les personnes souffrant de la dengue doivent tout particulièrement se protéger des piqûres de moustique pour éviter de propager la maladie à leur entourage. Les derniers chiffres de la dengue sont connus. Ils ont été publiés par l’ARS OI et la Préfecture de La Réunion. 393 cas de dengue ont été confirmés pour la semaine du 27 mai au 2 juin 2019. Bien que le nombre de cas de dengue signalés diminue et que les conditions météorologiques sont à présent moins favorables au développement des moustiques, la circulation du virus de la dengue persiste sur l’ensemble des communes de l’île. Comparativement à 2018 -à la même époque de l’année-, les cas déclarés sont, cette année, davantage dispersés sur l’île et leur nombre est plus élevé. C’est pour cette raison que la mobilisation de tous reste importante pour cette période d’hiver austral pour continuer à freiner cette dynamique.Selon les données de la Cire OI et de la Santé Publique France, on compte près de 393 cas de dengue confirmés dans la semaine du 27 mai au 2 juin 2019. Bien que le nombre de cas signalé chute, la circulation de la dengue continue de toucher l’ensemble de l’île. La proportion de cas rapportée dans l’ouest et le nord continue d’augmenter tandis que le sud reste en baisse (sauf à Saint-Joseph).Malgré l’entrée dans l’hiver austral et la diminution des cas, il faut continuer à agir contre la dispersion des cas et ainsi poursuivre la lutte contre la dengue.La mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire (autorités sanitaires, communes et intercommunalités, population) doit donc se poursuivre pour continuer à enrayer autant que possible la circulation du virus de la dengue durant cet hiver austral. Une persistance de la circulation du virus pendant l’hiver pourrait exposer à nouveau La Réunion à une nouvelle vague épidémique.Connaître et appliquer les mesures de prévention pour lutter contre le virus de la dengue restent les moyens les plus efficaces pour éviter de contracter la maladie et la transmettre à son entourage :• GESTE N°1 : Je me protège des piqûres de moustiqueL’utilisation des produits répulsifs est l’un des moyens les plus sûrs pour lutter contre la propagation de la dengue. Il est conseillé de disposer d’un répulsif cutané afin de pouvoir l’appliquer en journée, en particulier le matin et le soir. Par ailleurs, pour protéger les bébés et les personnes alitées, il est conseillé d’utiliser des moustiquaires.• GESTE N°2 : J’élimine l’eau stagnanteLes moustiques se multiplient en pondant leurs œufs dans les récipients et objets contenant de l’eau. Pour lutter contre la prolifération des moustiques, il faut supprimer ces gîtes larvaires, ou les vider chaque semaine.• GESTE N°3 : Je consulte un médecin en cas de symptômesLes symptômes qui doivent conduire à consulter son médecin sont :Si le moustique pique une personne malade, il peut transmettre la maladie à une personne saine. C’est pourquoi, les personnes souffrant de la dengue doivent tout particulièrement se protéger des piqûres de moustique pour éviter de propager la maladie à leur entourage. Ville de Saint Paul





Dans la même rubrique : < > Place à la musique avec le Festival Opus Pocus ! Retour sur la finale de la piste routière communale