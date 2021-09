La grande Une Malgré un grand Payet, l’OM s’incline pour la 1ère fois cette saison

L’Olympique de Marseille vient de perdre son premier match de la saison face au RC Lens. Malgré la défaite, Dimitri Payet a inscrit un doublé et pointe désormais à la tête du classement des buteurs de L1. C’est un kréopolitain qui a crucifié les Phocéens en fin de match. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 07:14

La rencontre promettait d’être folle entre les deux équipes qui tirent le plus cette saison ; et le spectacle a bien été au rendez-vous. Malheureusement pour les supporters olympiens, l’OM s’est incliné face au RC Lens sur le score de 3 buts à 2. Leur première défaite de la saison.



La rencontre a mal démarré pour les sudistes puisqu’ils concèdent un penalty dès la 9e minute du match, pénalty que transforme Florian Sotoca. Les Sang-et-Or vont doubler la mise à la 27e minute par Frankowski, d’une superbe frappe à l’entrée de la surface.



À peine 5 minutes plus tard, l’OM obtient un bon coup franc à l’entrée de la surface. Dimitri Payet va merveilleusement enrouler sa frappe, laquelle laisse le gardien sans réaction. Son deuxième coup franc direct de la saison.



Juste avant la pause, Bamba Dieng se fait faucher par un défenseur lensois dans la surface, provoquant un pénalty. Le capitaine de l’OM va prendre ses responsabilités et tromper le gardien adverse. Marseille revenait au score juste avant la pause, tandis que Dimitri Payet devenait le meilleur buteur du championnat avec 5 réalisations.



Malheureusement pour le Saint-Philippois, un kréopolitain va faire son entrée à l’heure de jeu. Wesley Saïd, dont le début de saison a été tronqué par des blessures, va placer une tête rageuse dans le but marseillais à 20 minutes du coup de sifflet final. 3 buts à 2.



Dimitri Payet et ses coéquipiers ne reviendront jamais. L’OM s’incline sur sa pelouse pour la première de la saison. Les Lensois grimpent à la 2e place du classement devant leur adversaire du jour.



Le Réunionnais, qui jouait sa 600e rencontre professionnelle, gardera sûrement un souvenir doux-amer de ce match.



