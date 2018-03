Malgré son ADN sur place, le récidiviste nie le vol de 70 000€

À Saint Paul, dans la nuit du 27 au 28 Novembre 2017, aux alentours de 22h30, trois individus se sont introduits dans une maison pour y dérober un coffre fort contenant, selon la victime, environ 70 000€ en liquide et quelque bijoux. Suite à de multiples retraçages téléphoniques, et à un relevé d’empreintes sur le coffre fort les deux individus ont pu être interpellé.



Les voleurs, se connaissant depuis seulement 3 mois au moments des faits, possèdent chacun un profil différent. Le premier est un récidiviste de 27 ans déjà jugé pour 7 condamnations entre 2006 et 2012 pour des faits de vols avec circonstances aggravantes. Le second, un homme de 24 ans, n’ayant jamais été condamné auparavant et inconnu des services de justices. La victime est un restaurateur de Saint-Gilles-les-Bains.



Le soir des faits, les deux individus vont d’abord en repérage autour de la maison. N'aperçevant personne à l’intérieur, ils décident d’enjamber la clôture et de fracturer la fenêtre pour pénétrer à l’intérieur du domicile. Une fois entrés et n’arrivant pas à déverrouiller le coffre fort, ils décident d’asperger la maison de liquide vaisselle pour faciliter le transport de celui-ci jusqu'à l’extérieur de la maison. Ils amènent ensuite le coffre dans leur voiture et pour tenter de l’ouvrir ailleurs. Une fois le coffre fort ouvert, les deux individus se partagèrent la somme en trois parties équitables. La dernière part étant destinée à la troisième personne impliquée dans ce cambriolage. Non retrouvée par les services de police, ce serait elle qui aurait fourni les informations sur la victime : "elle rentrait tous les soirs avec environ 10 000€ en liquide ".



Pendant de l'audience, l’homme de 24 ans reconnaît l’ensemble des fait qui lui sont reprochés, tant dis que l’individu de 27 ans les nie et précise "M’a jamais fait ban vols coma. Ma jamais entendu parlé de li (la victime ndlr)". Face au Président les deux accusés déclarent avoir vu beaucoup d’argent en liquide ainsi que quelques papiers, mais pas de bijoux. Or un instant après le cambriolage, l’individu le plus âgé aurait été aperçu par un témoin qui entrain de se vanter d’avoir beaucoup d’argent.



Au final, le Président déclarera coupable les deux hommes de 27 et 24 ans. Le premier sera condamnée à 3 ans de prisons suivi d’un mandat de dépôt, et le second écopera d’un an de prison avec sursis.