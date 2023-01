Actu Ile de La Réunion Malgré ses hauts revenus, l’eurodéputé Jordan Bardella a reçu le chèque énergie : Pourquoi ?

L’eurodéputé Jordan Bardella a affirmé avoir perçu le chèque énergie, l’aide réservé aux ménages français les plus modestes, et ce à deux reprises. Dénonçant ce qu’il qualifie un mauvais calibrage du gouvernement actuel, le député lepéniste n’a fait qu’attirer l’attention des médias sur le flou qui subsiste autour de la déclaration fiscale des eurodéputés. Par P.J. - Publié le Dimanche 29 Janvier 2023 à 15:52





Précisant n’avoir pas encaissé ces chèques, le président du Rassemblement national a soutenu que "(…) soit le gouvernement m’aime bien et veut m’envoyer un signal, soit il y a un problème dans le ciblage" en dénonçant ce qu’il a qualifié de mauvais calibrage du gouvernement, Jordan Bardella a indirectement donné des renseignements sur sa situation fiscale. Au-delà d’un revenu fiscal de référence plafonné à 17 400 euros annuels pour une personne seule, il est impossible de percevoir le chèque énergie, réservé aux ménages français les plus modestes. Douze millions de ménages sont concernés par cette aide financière qui palie à l’explosion des prix à la consommation. Pourtant, sur RTL , le mardi 17 janvier, l’eurodéputé Jordan Bardella a affirmé avoir reçu à deux reprises cette aide gouvernementale.Précisant n’avoir pas encaissé ces chèques, le président du Rassemblement national a soutenu que "(…) soit le gouvernement m’aime bien et veut m’envoyer un signal, soit il y a un problème dans le ciblage" en dénonçant ce qu’il a qualifié de mauvais calibrage du gouvernement, Jordan Bardella a indirectement donné des renseignements sur sa situation fiscale.



Rappelons que certains élus européens, à l’instar de Jean-Marie Le Pen, estimaient que l’état actuel du droit ne les obligeait aucunement à déclarer ces revenus. Ce que le Conseil d’Etat a confirmé a conduit Bercy à introduire au mois de novembre un amendement dans le projet de loi de finances 2023.







Ce à quoi le service Check News de Libération a répondu sur Twitter : Le chèque énergie est versé sous conditions de ressources selon ce qui a été déclaré pour l’année 2020. Cependant comment un élu percevant plus de 7 500 euros net depuis son élection en 2019 peut être éligible à une aide destinée aux plus modestes ?Rappelons que certains élus européens, à l’instar de Jean-Marie Le Pen, estimaient que l’état actuel du droit ne les obligeait aucunement à déclarer ces revenus. Ce que le Conseil d’Etat a confirmé a conduit Bercy à introduire au mois de novembre un amendement dans le projet de loi de finances 2023. Libération estime que Jordan Bardella a perçu les chèques du gouvernement "probablement parce qu’il ne déclare pas ses revenus de député européen en France". Le principal intéressé a dénoncé sur Twitter des "accusations graves et mensongères" avant de diffuser un "droit de réponse" dans lequel il assure ne rien dissimuler au fisc, rappelant que ces revenus d’élu européen sont "soumis à l’impôt".Ce à quoi le service Check News de Libération a répondu sur Twitter :

Bardella n’est donc accusé de rien de grave dans notre article….seulement d’avoir suggéré un dysfonctionnement de l’administration fiscale alors qu’il connaît (ou est supposé connaître s’il remplit lui même sa déclaration ) la raison pour laquelle il a profité du coup de pouce.

— CheckNews (@CheckNewsfr) January 21, 2023