A la Une . Malgré sa superbe forme, Dimitri Payet n'est pas rappelé par Deschamps

Didier Deschamps vient de dévoiler la liste des 23 joueurs convoqués pour les matches internationaux du mois d’octobre et l’actuel co-meilleur buteur de Ligue 1 (5 buts en 5 matches / meilleur ratio) n’en fait pas partie. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 à 16:08

Toujours pas de Dimitri Payet en Equipe de France. Le Réunionnais désigné meilleur joueur de l'OM du mois d'août aura-t-il de nouveau sa chance un jour sous la tunique bleue ? Pas évident au regard de l’âge du milieu de l’OM mais sa superbe forme actuelle pourrait plaider en sa faveur sur la durée, peut-être.



Le sélectionneur des Bleus vient de dévoiler à 14H à Paris (16H Réunion), au siège de la Fédération française de football, sa liste des joueurs convoqués pour le Final Four de la Ligue des nations avec en ligne de mire la demi-finale le 7 octobre contre la Belgique, l’équipe N°1 au classement FIFA.



Comme attendu, le sélectionneur devait se passer des services du récupérateur de Chelsea, le précieux N’Golo Kanté et du virevoltant bavarois Kingsley Coman, respectivement atteint de Covid-19 et de retour de blessure. Deux options sérieuses absentes au milieu du terrain qui ouvraient la voie à un possible retour de Dimitri Payet.



L’Olympien aux 38 sélections pour 8 buts n’a pas connu la joie d’être appelé pour défendre les couleurs tricolores depuis octobre 2018, soit trois ans et un match face à l'Islande (2-2).



Un autre « ancien » semble être aussi écarté de la sélection de façon définitive. Il s’agit d’Olivier Giroud qui est pour la deuxième fois ignoré du sélectionneur pour épauler le trio d'attaque Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.



Par contre, Didier Deschamps a appelé le coéquipier de Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille, le jeune Mattéo Guendouzi âgé de 22 ans.



La liste complète des Bleus :