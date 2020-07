Malgré les tentatives de déstabilisation, Juliana M’Doihoma tient son premier conseil municipal en tant que maire

Juliana M’Doihoma a assuré ce samedi son deuxième conseil municipal, dans le gymnase de Roche maigre, quartier qui l'a vue grandir. L'élue de 35 ans veut conduire sa vision du "changement", avec une équipe de la majorité municipale qui s'est concertée avec pour préoccupation "de pouvoir renforcer l'efficacité rendue au public". Une délégation a été attribuée à chacun des élus de la majorité.



Face à elle, l’édile peut compter sur la voix de ses opposants. Claude Hoarau a ainsi interrompu le discours de la maire pour attirer son attention sur la convocation "non conforme au code des collectivités locales". Le représentant de l'APR a proposé d'ajourner la séance ce que lui a refusé Juliana M’Doihoma.



Malgré les protestations de Philippe Rangama du Peup, allié de Claude Hoarau au 2nd tour, la nomination des 18 adjoints a été votée par le conseil municipal.



Parmi eux, Jean-François Payet, le 1er adjoint, est nommé délégué à la sécurité publique, tandis que Jean-Eric Fontaine sera en charge des routes et des infrastructures. Kelly Bello se voit attribuer le rôle d’adjointe à la prévention de la délinquance et à la commande publique. De son côté, Jimmy Phileas hérite du rôle de délégué à la propreté urbaine et l'amélioration du cadre de vie.



La remise des écharpes s'est déroulée dans une ambiance solennelle dans un cadre certes restreint, mais voulu, et également chargé d'émotion. Certains proches ont ainsi remis leur écharpe aux nouveaux adjoints.