Malgré les nuages d'altitude le weekend est agréable et très doux

REUNION

2019 SEPTEMBRE 27 17h45Graphique: les nuages élevés à l'Est de MADA traversent le ciel réunionnais ce weekend mais le temps reste sec et très doux.Des nuages peuvent s'attarder localement alors que quelques bancs de nuages élevés défilent au dessus de nos têtes mais la nuit est calme.Pas de fraîcheur remarquable dans les hauts . Les minimales absolues ne devraient pas descendre en dessous des 5° au Maïdo et au volcan alors que sur le littoral elles seront rarement inférieures à 20°.l'impression de beau temps n'est pas réellement démentie malgré la présence de bancs de nuages élevés qui voilent le ciel.Des zones de ciel dégagé apparaissent.Le thermomètre affiche des températures supérieures à 27° sur le Nord et l'Ouest en milieu de matinée.Les maximales sont comprises entre 27 et 29° sur le littoral et franchissent 30° localement dans la région de Saint Gilles.Il fait doux au volcan et au Maïdo alors que dans les cirques le thermomètre dépasse allègrement 20° à l'ombre.L'alizé atteint des vitesses de 40/50km/h sur le Nord. Vers Saint Joseph les 60km/h sont possibles.La houle résiduelle de Sud Sud-Ouest (1m50) est encore perceptible sur les côtes Sud. La mer reste agitée sur les côtes Est en raison du vent.quelques averses ponctuelles sont envisageables sur les pentes de l'Ouest.Le temps sec et très doux se maintient.on compose encore avec les bancs de nuages élevés qui localement limitent l'ensoleillement.Les averses sont rares.Le vent est faible à modéré sur le Nord-Ouest et le Sud-Est de l'île.le soleil est probablement plus franc. Le temps reste sec et très doux.La mer reste agitée sur les côtes Sud.