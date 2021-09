A la Une . Malgré les intimidations, le préfet de Mayotte réaffirme que les opérations de démolition vont continuer

L'incendie partiel la nuit dernière de l'hôtel de ville de Koungou à Mayotte continue d'indigner la classe politique locale. Après les mots du ministre des Outre-mer, le nouveau représentant de l'Etat à Mayotte, Thierry Suquet, nommé en juillet, a convoqué les élus et le procureur de la République ce matin pour réaffirmer que les opérations de démolition des constructions illégales se poursuivront malgré ces actes d'intimidation. Par LG - Publié le Mardi 28 Septembre 2021 à 10:55





Des agressions contre les personnes, des menaces contre les représentants de l’autorité et contre les symboles de l’État ont été commises. Le poste de la police municipale et la mairie ont fait l’objet de tentative de destruction par incendie.



Les forces de l’ordre présentes sur le terrain toute la journée ont été maintenues sur place et ont activé des renforts au fur et à mesure pour rétablir le calme.



Le préfet remercie les services de gendarmerie et de police pour leur engagement sans faille et salue l’action des sapeurs-pompiers qui ont permis d’éviter la destruction totale de la mairie.



Une rencontre sur le terrain avec le Président du Conseil départemental, le procureur de la République et les élus de Koungou a permis de réaffirmer la détermination de tous dans la poursuite des opérations de destruction de l’habitat illégal.



Il n’y aura ni répit ni pause dans la lutte contre les voyous qui souhaitent intimider les mahoraises et les mahorais dans leur vie quotidienne."



