A la Une . Malgré les consignes strictes d'isolement, une famille Covid+ envoie ses deux enfants à l'école

Une famille a envoyé ses deux enfants à l'école alors que l'une des personnes du foyer avait été détectée Covid+. Ce cas confirme la très grande difficulté pour les autorités de contrôler les faits et gestes des personnes porteuses du virus mais aussi de leur entourage. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 11 Juin 2020 à 21:28 | Lu 8757 fois

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment un nouveau cas de coronavirus COVID-19 à La Réunion ce jeudi 11 juin à 15h00, soit un total de 487 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. Ce cas est toujours en cours d’investigation.



Mais les deux institutions reportent ce jeudi soir qu'une famille a, malgré les consignes de limitation des déplacements, envoyé ses enfants à l'école. Une personne de cette famille avait pourtant été détectée positive grâce au test réalisé à l'aéroport de Gillot.



"Le risque que les deux enfants aient été contaminés et soient déjà contagieux est extrêmement faible"



Dans le cadre des investigations menées sur un cas confirmé hier qui avait été détecté grâce au dépistage organisé à l’aéroport, l’ARS a constaté que, malgré les consignes données de strict isolement pour la personne comme pour sa famille, deux enfants du foyer de la personne s’étaient rendus dans leurs établissements scolaires.



En lien avec le Rectorat, les chefs d’établissements concernés ont été contactés. Au vu de la date d’arrivée de la personne contaminée (lundi) et du délai d’incubation de la maladie, le risque que les deux enfants aient été contaminés et soient déjà contagieux est extrêmement faible. Le risque est encore diminué par la bonne application au sein de ces deux établissements des protocoles sanitaires, les enfants ayant été dans des classes où le port du masque était obligatoire et la distanciation parfaitement respectée.



Les équipes de l’ARS se mobilisent aux côtés de la famille pour vérifier sur place le respect impératif de l’isolement à domicile et procéder dès ce soir au dépistage à domicile de l’ensemble des membres du foyer.



Situation épidémiologique au 11 juin 2020



486 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 72% sont des cas importés.

Bilan des cas investigués :