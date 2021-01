Faits-divers Malgré le déluge, ils randonnent vers Mafate et gagnent un tour d'hélicoptère

Des promeneurs imprudents ont été bloqués par les intempéries dans la Rivière des Galets. Par N.P - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 07:39 | Lu 1304 fois

Alors qu'une pluie battante était apportée par le passage de Danilo près de nos côtes, deux promeneurs ont décidé de partir à Mafate via le lit de la Rivière des Galets.



L'inévitable s'est naturellement produit: ils se sont retrouvés coincés par la montée des eaux. Il a fallu mobiliser l'hélicoptère et le peloton de gendarmerie de haute montagne pour les tirer de ce mauvais pas.