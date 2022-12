"Malgré le boycott des administrateurs de l'opposition, le budget 2023 voté à l'unanimité"

Le communiqué de l'Université :



Malgré un boycott de la séance de ce 12 décembre 2022 par les administrateurs de l’opposition, le dernier Conseil d’Administration (CA) de l’année a voté à l’unanimité des membres présents deux points d'importance pour l'établissement : le budget initial de l'année 2023 et la campagne emplois. Le Président de l’Université de La Réunion appelle les administrateurs qui n'ont pas siégé à retrouver le sens des responsabilités et à accepter une fois pour toutes la volonté de la communauté universitaire, renouvelée à plusieurs reprises dans les urnes, plutôt qu'à faire de l'obstruction en permanence au détriment des perspectives de développement de l'établissement.



Avant la fermeture annuelle de l’Université de La Réunion le 16 décembre 2022, le dernier CA de l’établissement s’est tenu ce 12 décembre 2022, sans les administrateurs de l’opposition, emmenés par Madame Brigitte GRONDIN-PEREZ. Malgré cette politique de la chaise vide au Conseil d’Administration, qui traduit d’une part une irresponsabilité manifeste et une incompréhension flagrante de la situation de l'établissement et d’autre part un profond mépris à l'égard de la communauté universitaire et des fournisseurs, le budget initial et la campagne emplois ont tout de même été adoptés à l’unanimité avec 19 voix favorables.



Un budget initial de 161,6 M€ en recettes et 260 emplois renouvelés ou mis au concours pour accompagner la stratégie de l’établissement



Co-construit avec l'ensemble des composantes, laboratoires, directions et services, le budget initial pour l’année 2023 s’élève à 161,6 millions d’euros en recettes et 156,7 M€ en dépenses, soit un solde budgétaire excédentaire de +4,9M€. Il a été construit sur le triptyque de la précaution, de la vigilance et de la responsabilité. Il va permettre de mettre en œuvre les priorités de l’établissement : réussite en Licence et vie étudiante et de campus, 2ème cycle des études de Santé, encadrement scientifique des unités de recherche, nouvelle phase de réorganisation de l’administration générale, déploiement du programme de transition écologique et bien entendu la sécurisation de la trésorerie.



Ce budget 2023, appuyé par une campagne emplois de 260 emplois titulaires et contractuels (recrutements et renouvellements), présente des indicateurs prévisionnels très positifs :

- Solde budgétaire excédentaire de + 4,9 M€

- Trésorerie en fin d’exercice : +11 M€ (quasi doublement de la trésorerie)

- Résultat comptable : +5,4 M€

- Capacité d’autofinancement : +8,5 M€

- Fonds de roulement : +29,4 M€



Une situation financière sortie de la zone d’alerte et permettant le déblocage du paiement des fournisseurs



Sur ce dernier semestre de l’année civile, l’université a fait face à une situation financière délicate, en raison d’un effet « ciseaux » dû à la combinaison d’un taux de recouvrement des recettes des projets immobiliers et scientifiques (FEDER) en dessous des prévisions et de surcoûts importants non prévus lors du vote du budget précédent (inflation, fret, transport aérien, matériaux).



Suite à la mobilisation de l’équipe de direction et des membres du groupe majoritaire du CA, les remboursements attendus des dépenses éligibles des projets préfinancés par l’Université ont commencé à être perçus. L’intervention de Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, sollicitée par l’Université, a induit une sortie de la zone d’alerte d’un potentiel défaut de trésorerie.



Dès lors, l’établissement peut désormais à nouveau procéder au paiement de ses fournisseurs, dont 550 avaient été mis en attente en raison de la situation financière antérieure.



La réaction des financeurs, Etat et Région, est donc à saluer et l’Université restera très vigilante à ce que les sommes restant à percevoir le soient dans des délais compatibles avec ses besoins en 2023. Un plan d’action a déjà été mis en place pour ce faire et sera consolidé dans le cadre d’une mission d’accompagnement.



Pour Frédéric MIRANVILLE, Président de l’Université de La Réunion : « La politique de la chaise vide menée le 12 décembre par le collectif de Madame GRONDIN-PEREZ est irresponsable et traduit du mépris envers les valeurs de la démocratie universitaire. Nous sommes pour le dialogue et pour l’échange, dans l’intérêt de l’établissement, qui mérite mieux qu’un blocage institutionnel qui aurait pu mettre les étudiants et les personnels de l’Université de La Réunion en difficulté. Le vote du budget permet d’aborder sereinement l’année 2023 ; il ne doit en aucun cas et en aucune circonstance faire l’objet d’un chantage ou de pressions, qu’elles émanent des administrateurs de l’opposition ou de tout autre acteur. Nous sommes engagés pour progresser dans la sérénité et faire de l’Université de La Réunion, la plus grande université ultramarine et la seule à être positionnée au classement de Shangaï, l’éco-université d’excellence et de proximité de référence du bassin océan Indien. Dans le dialogue et l’intelligence collective, j’appelle l’ensemble des forces vives de l’établissement et nos partenaires à nous rejoindre sur cette ligne. »