A la Une . Malgré la prévention, encore de nombreux automobilistes arrêtés pour alcool au volant

La Police nationale a mené ses habituels contrôles routiers durant ce week end et le bilan de ces trois jours est une nouvelle fois conséquent notamment pour ce qui concerne les conduites sous effet et ce malgré les nombreuses campagnes de prévention. Par LG - Publié le Dimanche 2 Octobre 2022 à 18:27

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé en ce week end du 30 septembre au 2 octobre 32 opérations de sécurisation et de sécurité routière. Ces opérations ont permis de relever 167 infractions dont 20 délits. 146 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Parmi ces infractions, 5 automobilistes ont été contrôlés pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux compris entre 0,69 et 0,95 mg / litre d'air expiré, 6 pour défaut d'assurance, 7 pour défaut de permis de conduire. Un conducteur a refusé d'obtempérer et un a également refusé de se soumettre au contrôle d'alcoolémie.



Au cours de ces différents contrôles, les forces de police ont également procédé à la constatation de 147 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 02

- défaut d'équipement : 03

- défaut de contrôle technique : 11

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique contraventionnel : 02 (taux compris entre 0,25 et 0,39 mg/l d'air expiré)

- Excès de vitesse inférieur à 50 km/h : 07

- Utilisation du gsm au volant : 04

- autres : 118