A la Une . Malgré l'incendie, les militants du local LGBTQIA+ se réapproprient les lieux

Après l’incendie mardi dernier du local LGBTQIA+, le choc est toujours présent pour les militants impliqués dans ce lieu. Ne comptant pas laisser les dégâts les arrêter dans leur combat pour l’égalité et la représentativité, ils ont invité une photographe pour un shooting au milieu des ruines. Par La rédaction - Publié le Vendredi 24 Février 2023 à 17:50





À l’invitation des différentes associations occupant le local incendié, la photographe Iris Mardémoutou a voulu faire passer le message que cet incendie n’efface pas le combat des militants. “On savait juste qu’on voulait montrer la résilience des militants. C’est en explorant les restes que les idées se sont imposées, avec les personnes qui étaient présentes”, témoigne l’artiste.



“Malgré le feu, nous sommes toujours debout. Je pense qu’on milite par notre simple présence en ces lieux. Notre existence dérange certains, mais pas question d’abandonner. C’était important pour moi de montrer des personnes flamboyantes au milieu de ces décombres noircis”, poursuit Iris.



La jeune femme espère pouvoir présenter avant la semaine prochaine les photos de ce projet. En attendant, l’artiste propose déjà Que faire devant les restes d’un projet dans lequel on s’est impliqué durant des mois, voire des années ? À cette question, les militants du local LGBTQIA+ ont apporté une réponse claire : ne pas se laisser faire, continuer à porter son combat et marcher la tête haute.À l’invitation des différentes associations occupant le local incendié, la photographe Iris Mardémoutou a voulu faire passer le message que cet incendie n’efface pas le combat des militants. “On savait juste qu’on voulait montrer la résilience des militants. C’est en explorant les restes que les idées se sont imposées, avec les personnes qui étaient présentes”, témoigne l’artiste.“Malgré le feu, nous sommes toujours debout. Je pense qu’on milite par notre simple présence en ces lieux. Notre existence dérange certains, mais pas question d’abandonner. C’était important pour moi de montrer des personnes flamboyantes au milieu de ces décombres noircis”, poursuit Iris.La jeune femme espère pouvoir présenter avant la semaine prochaine les photos de ce projet. En attendant, l’artiste propose déjà un teaser vidéo de ce shooting pas comme les autres