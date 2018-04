Société Malgré l'éruption, le trail du volcan du mardi 1er mai maintenu Le trail du volcan est maintenu, malgré l'éruption du Piton de la Fournaise. Voici le communiqué :

Après contact pris avec la Préfecture, les organisateurs informent les participants que le Trail du Volcan du mardi 1er mai 2018 aura bien lieu ce mardi 1er mai 2018 à la Plaine des Cafres.



Cependant, il est précisé que le parking du Pas de Bellecombe sera saturé et qu'il sera par conséquent réservé aux véhicules prioritaires et aux véhicules de l'organisation. Les coureurs seront ramenés par bus aux Grands Kiosques au fur et à mesure de leur arrivée.



LA CIRCULATION DES VOITURES VERS LE PAS DE BELLECOMBE EST À ÉVITER À TOUT PRIX !!!



“TRÈS TRÈS TRÈS” IMPORTANT LES AMIS :



L’organisation du TRAIL DU VOLCAN demande aux accompagnants d’éviter de se rendre sur le site d’arrivée du Pas de Bellecombe en voiture.



Il y a une éruption en cours et la route doit impérativement rester libre pour des raisons de sécurité.



Il vous est demandé de faire preuve de responsabilité et de civisme demain.



Des bus permettront aux coureurs de revenir aux grands kiosques.



L’organisation du Trail du Volcan s’excuse de cette gêne mais elle s’est engagée auprès de la préfecture pour que cette consigne soit respectée.



Aussi si vous souhaitez voir cette course que vous aimez tant durer encore de nombreuses années, merci de votre compréhension.



Une petite balade jusqu’à l’arrivée sera tout aussi sympathique

