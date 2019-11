Malartic: Un homme agresse une adolescente avec un couteau en criant "Allah akbar"

Un homme a fait irruption à l'intérieur du commissariat Malartic de Saint-Denis ce samedi après-midi et s'en est pris à une jeune fille de 16 ans, venue accompagner sa cousine porter plainte.



Il l'a menacée et lui a placé le couteau sous la gorge en criant "Allah Akbar", selon les dire de son père.



Il n'a laissé tomber son arme qu'après avoir été mis en joue par les policiers et après plusieurs sommations. Il a été placé en garde à vue.



Quand à l'adolescente elle était toujours à l'hôpital en début de soirée. Bien qu'elle n'ait pas été blessée, elle est extrêmement traumatisée psychologiquement.



Le parquet antiterroriste a été informé mais ne s'est pas saisi du dossier pour le moment.



Le jeune homme, originaire de Mayotte mais installé depuis plusieurs années à La Réunion, était connu de la justice mais pas pour des faits pouvant laisser penser qu'il aurait pu se livrer à de tels actes.