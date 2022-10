Communiqué Malaises et souffrances au travail pour les agents du SRE

Communiqué du SNUTER FSU : Par N.P - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 14:48

Les agents des routes de la Sub division de l’Est dénoncent l’attitude de leur chef et les manquements graves aux obligations de fonctionnaire, le non respect du cadre de travail, des horaires, humiliation, copinage qu’ils subissent.



Le SNUTER FSU a déjà interpelé Madame La Présidente du Conseil Régional sur les graves dysfonctionnements au sein des SRR, même si il y’a eu un début de concertation il est urgent que les élus se saisissent de ce dossier car cela n’a que trop duré.



Le SNUTER FSU se réserve le droit de déposer un préavis de grève si la situation devait perdurer.



Idriss TAILAME Délégué des routes SNUTER FSU et élu du CHS.

Picard Christian élu CHS