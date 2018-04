Malaises en série au collège Joseph Bédier de Saint-André

Le personnel enseignant et technique du collège Joseph Bédier a été pris de malaises ce matin. Le personnel du collège situé sur l’avenue Ile de France à Saint-André continuait ce jeudi à nettoyer et à sécher tout le matériel qui pouvait être récupéré suite à l’inondation de l’établissement mardi au plus fort de Fakir. La Ravine sèche à proximité avait débordé.



Une entreprise spécialisée dans la détection des risques toxiques avait été chargée, toujours dans l’optique de permettre la réouverture de l’école, d’évaluer les dangers liés à d’éventuels canalisations abîmées par l’inondation.

Les premiers maux sont survenus au cours de la matinée, visiblement près des salles de biologie. Les symptômes se caractérisaient par des sensations de piqûres à la gorge, des maux de tête ou encore d’irritation aux yeux.



Onze personnes ont été prises en charge par le Samu et les pompiers, incommodées par cette odeur suspecte. Une personne a été dirigée vers le contre hospitalier pour des examens plus approfondis.



Devant l’étendue des réparations à mener, le Département, collectivité en charge des collèges, avait déjà fixé à lundi prochain la réouverture probable de l’établissement avant cet épisode d'intoxication.