Malaise dans la Police

La Police va mal, et la France ne la comprend pas .



Je voulais développer mon sentiment à ce propos, mais Olivier Marchal le fait fort bien .

Le réalisateur et scénariste (36 quai des orfèvres), et ancien Policier, Olivier Marchal, dans un entretien accordé à une chaîne TV, apporte son plein soutien à la Police Nationale et à la Gendarmerie :



" Les flics sont toujours les boucs émissaires de l'instabilité et du désordre d'une société "

Le réalisateur regrette que la Police ait été " désavouée par les pouvoirs publics et la hiérarchie, et abandonnée par les pouvoirs politiques".

Les Policiers se sentent totalement lâchés par leur ministre Castaner qui agit sur ordre de Macron !



Les évènement actuels lui donnent raison.



Je partage entièrement cette réflexion d'Olivier Marchal.



Sans cautionner les dérapages et exactions d'individus, qui n'ont pas leur place dans ce corps, je soutiens la Police.