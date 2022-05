Malaise cardiaque au lycée Boisjoly Potier : L'élève est décédé

Le communiqué du rectorat :



La rectrice de région académique, Chantal Manès-Bonnisseau a la profonde tristesse de faire part du décès d’un élève de première du lycée Boisjoly Potier au Tampon.



Cet élève avait été victime d’un malaise, vendredi 29 avril 2022 en début d’après-midi, alors qu’il se trouvait à l’extérieur de l’établissement. Les secours étaient intervenus rapidement pour prodiguer les premiers secours et le lycéen avait été ensuite transféré à l’hôpital où il s’est éteint ce mercredi 4 mai 2022.



La cellule de soutien psychologique mise en place dans l’établissement pour les élèves et les personnels depuis samedi dernier est renforcée.



La rectrice adresse ses sincères condoléances à la famille et assure la communauté scolaire du lycée de son entier soutien dans cette épreuve difficile.