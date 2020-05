Maladie inflammatoire: Tous les enfants touchés à Paris ont été en contact avec le Covid-19

La vingtaine d’enfants et adolescents touchés par une maladie inflammatoire grave en Ile-de-France avaient tous été en contact avec le Covid-19, ont indiqué des responsables médicaux.



Pour rappel, l'alerte est partie d’Angleterre le week-end dernier, le service public de santé signalant une augmentation du nombre d’enfants présentant des symptômes s'apparentant à ceux de la maladie de Kawasaki (un syndrome vasculaire dont la cause reste indéterminée). Des cas similaires ont ensuite été mentionnés en France, en Espagne, en Belgique et aux Etats-Unis dans des proportions inhabituelles.Toutefois, le lien de causalité direct avec le Covid-19 ne peut pas être établi, ont précisé les médecins.



Ils envisagent toutefois que la survenue de cette maladie inflammatoire soit similaire à l’orage de cytokine décrit chez les adultes, c'est-à-dire un emballement de la réaction immunitaire qui provoque des cas respiratoires graves.



Les enfants touchés ont présenté d’abord plusieurs jours de fièvre élevée et de douleurs abdominales, avec parfois une éruption cutanée, avant de développer une défaillance cardiaque et circulatoire.



Tous ont jusqu'à présent évolué favorablement en trois ou quatre jours de soins en réanimation. À noter que quelques cas ont aussi été répertoriés en province.