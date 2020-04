Maladie de Kawasaki : Le coronavirus provoque-t-il une autre pathologie chez les enfants ?

Le Covid-19 joue encore une fois avec nos nerfs. À chaque jour ses nouvelles découvertes, bonnes ou mauvaises. Malheureusement, celle-ci est l’une des pires depuis le début de la crise: le Covid-19 pourrait provoquer une autre maladie chez les enfants qui ressemble à la maladie de Kawasaki.



Si pendant longtemps les enfants semblaient épargnés des cas graves de l’épidémie, cette nouvelle pourrait changer la donne. Si la corrélation n’est pas encore établie, les autorités sanitaires britanniques et l’hôpital Necker à Paris enregistrent une augmentation de cas depuis peu. Une vingtaine d’enfants présentent ces symptômes dans le célèbre l’hôpital parisien.



La maladie de Kawasaki, pourtant très rare, est un syndrome vasculaire affectant les jeunes enfants et dont la cause reste indéterminée. Parmi les symptômes figurent des douleurs abdominales, des troubles gastro-intestinaux et une inflammation cardiaque. La maladie touchant actuellement les enfants y ressemble fortement.



Si actuellement rien ne permet d’établir un lien entre la maladie et le Covid-19, l’Inserm constate que des enfants testés positifs au Covid-19 développent des symptômes qui correspondent à ceux de la maladie de Kawasaki comme une tension instable et une myocardite pour les formes graves.



Néanmoins, une prise en charge rapide et rapide en cas de symptômes permet d’améliorer l’état clinique des enfants ayant contracté ce mal encore inconnu. Alors prudence.