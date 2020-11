AFP Maladie SLA: un promoteur du "défi du seau d'eau glacée" meurt à 37 ans

- Publié le Lundi 23 Novembre 2020 à 04:51 | Lu 161 fois

(AFP) Un Américain ayant contribué au succès mondial du "défi du seau d'eau glacée" afin de médiatiser la lutte contre une maladie neurodégérative mortelle est décédé à l'âge de 37 ans, a annoncé dimanche son équipe. Patrick Quinn, originaire de l'Etat de New York, souffrait de SLA, également connu sous le nom de maladie de Charcot ou maladie de Lou Gehrig, diagnostiquée pour lui en 2013. "C'est avec une grande tristesse que nous devons faire part du décès de Patrick ce matin", a écrit son équipe sur un post d'un groupe Facebook, "Quinn forthe win", vantant "son courage dans sa lutte inlassable contre la SLA". Quinn n’avait pas lancé lui-même le "défi du seau d'eau glacée", qui avait inondé les réseaux sociaux en 2014, mais lui et ses proches et amis avaient contribué à en faire un phénomène mondial. Des millions de personnes avaient relevé le défi qui consistait à s’asperger d’un seau d’eau glacée et à afficher la vidéo en ligne, avant de faire un don à la recherche médicale, en incitant d'autres personnes de faire de même. Une pléiade de célébrités, de personnalités de haut niveau et des équipes sportives entières avaient pris part au défi, dont Tom Cruise, Steven Spielberg, Bill Gates ou l’ancien président américain George W. Bush. La campagne aurait permis de recueillir 220 millions de dollars pour financer la recherche sur la SLA. La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative grave qui se traduit par une paralysie des membres et des muscles labioglosso-pharyngo-laryngés. Pete Frates, un ancien joueur de baseball universitaire américain souffrant de SLA avait inspiré le défi du seau d'eau glacée. Il est décédé l’an dernier à 34 ans.



Source : Source : ...



Publicité Publicité