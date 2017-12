A la Une ... Malade et hospitalisé, il cherche une famille adoptive pour son chien





"Jean-Claude l'a recueilli devant la médiathèque de Saint-Paul il y a un an et demi, mal en point sur le bord de la route. Il le soigne et l'identifie à son nom. Cette petite boule de poils deviendra son fidèle ami", raconte l'association de protection animale.



Mais il y a deux mois, Jean-Claude tombe gravement malade et doit être hospitalisé, à la clinique de rééducation de Ste-Clotilde. "On lui découvre un syndrome parkinsonien dégénératif", précise RPA.



Journée d'adoption ce samedi



Loupio est alors placé chez un ami, mais au bout de quelques jours, il est retrouvé à côté de la prison de Domenjod. "Le pauvre cherche son Maitre. Nous retrouvons ses coordonnées téléphoniques et là on nous annonce que le chien ne pourra pas être récupéré... Jean-Claude n'a pas de famille".



L'association décide alors de le prendre l'animal de 3 ans sous son aile, le temps pour lui trouver une famille. "Nous découvrons des vers du coeur chez Loupio. Il est malade comme son maître. La clinique décidé de lui offrir son traitement très coûteux". S'il y séjourne depuis 7 jours, une solution durable doit désormais être trouvée.



Ainsi, aux côtés d'autres chiens et de chats, Loupio sera proposé à l'adoption ce samedi, au monde des animaux, de 8h30 à 19 heures. Si à la fin de la journée, Loupio n'a pas trouvé d'adoptants, une famille d'accueil sera nécessaire (frais croquettes et soins à la charge de l'association). N.P Lu 1499 fois





