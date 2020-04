La grande Une Malade du Covid-19 avec un test négatif : La double peine Jérôme* a 44 ans, marié, deux enfants. Depuis le 7 mars, le Dionysien enchaîne les crampes abdominales, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Malgré tous les symptômes du Covid-19, son test est revenu négatif. Une double peine pour lui qui a souffert le martyre tout en n’étant pas considéré comme malade. Il nous fait le récit de ce cauchemar.





« Juste un peu avant le confinement, j'ai reçu un client qui revenait d’Inde qui toussait et transpirait énormément. Deux ou trois jours après, j'ai été pris d'une grosse fatigue généralisée, de maux de tête, maux de gorge, le nez qui coule et 7 jours de diarrhée...puis essoufflement progressif. J'ai appelé le 15 en expliquant tout ça, ils m'ont dit de rester chez moi. OK, c’est ce que j'ai fait.



Sauf qu'un soir, j'ai eu un échauffement au niveau abdominal, des douleurs extrêmement violentes sont apparues et là j'ai atterri aux urgences. Dans la nuit, j’ai pu récupérer. Le lendemain, ils m'ont dit que mon organisme répondait bien et que je pouvais rentrer chez moi. Et comme il n'y avait pas de test, ils ne pouvaient pas me dépister. Deux semaines se sont écoulées, les violentes douleurs abdominales sont de retour. J’ai des difficultés terribles pour respirer et je termine à nouveau aux urgences.



Une fois sur place, 2 heures plus tard, la même crise. Le plus terrible c'est que tout mon corps veut de l’air, tous mes membres se contractent du manque d’air et chaque bouffée d'oxygène me demande un effort plus que douloureux. Il est alors minuit, l'infirmière est là. Elle ne le montre pas trop, mais elle est affolée. Un quart d’heure plus tard, elle me dit qu’elle va aller chercher le médecin. Je suis resté seul pendant de longues heures, mais j’essaie de récupérer. Finalement, je vois le médecin à 13h00 pour un test salivaire. Mais c’est avec une longue tige dans le nez qu’on me fait le test.



Je suis négatif, mais cela fait plus d'un mois que je traîne ça. Il y a donc de fortes chances que j'ai bien contracté le Covid19, mais que cela ne se voit plus au niveau du test. Ce que je vis doivent être des séquelles.



La doctoresse m’affirme que cela peut être le cas. En plus, la fièvre indique a priori que mon organisme est en train de se battre contre un virus. Ils m’ont testé, ce n’est ni la grippe ni la dengue. Mais elle sous-entend gentiment que j'étais sans doute stressé, alors que la veille elle ne m’a pas vu.



Ceux qui ont vécu cette manifestation du corps qui se vide d'oxygène et qui met tous vos organes à rudes épreuves m'auraient compris, mais pas elle ! En plus d'être épuisé de cette terrible nuit, elle me dit :”ici, Monsieur ce ne sont que les urgences”!



Je m'en vais dans l'incompréhension totale et me retourne vers mon médecin. À la vue de tous mes symptômes, il me prescrit de l'azithromycine dont je lui ai parlé, car j'avais entendu les effets bénéfiques de cet antibiotique.



J’ai commencé un traitement depuis 2 jours. Je touche du bois, ça va mieux. Je récupère petit à petit et je reste positif? Je ne lâcherai pas tant que je ne serai pas totalement sur pied.



Les premiers signes de fatigue datent du 7 mars et après c'est aller crescendo. Une 1re fois aux urgences le 23 mars puis une 2e fois le 13 avril. Aujourd'hui, je suis essoufflé, mais c'est gérable, je fais tout au ralenti. Je conseille aux gens de prendre le temps de vraiment bien respirer, de faire des étirements, de boire de l'eau...Depuis le premier jour où j’ai eu ma grosse fatigue, je me suis éloigné de tout le monde, je ne leur ai pas parlé en face du visage. Je ne me touchais pas le visage de peur de répandre le moindre virus.



Tout ce que j'ai décrit est la stricte vérité! Du coup, je doute fortement de la fiabilité de ce test dans le nez ou bien j'ai été dépisté trop tard. Je crois aussi que certains médecins à l'hôpital ne comprennent pas les manifestations de ce virus. J'ai vécu pendant ces deux dernières crises une véritable souffrance due au manque d’oxygène dans tout le corps. Et que le médecin à l'hôpital, alors qu'elle ne m'avait pas vu, met ça sur le compte du stress. Avec tous les symptômes que j’ai eus en plus de la fièvre, je reste persuadé que certains médecins passent totalement à côté du diagnostic. Mais ce n'est pas leur faute, c'est nouveau aussi pour eux. »



Cependant, c’est extrêmement frustrant de ne pas être compris à ce moment-là! »



Jérôme (*nom d’emprunt)



Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com