Société Mal-être chez les étudiants: L'Union des Étudiants Réunionnais de l'Hexagone regrette la posture "passive" du gouvernement

Suite aux annonces du Premier Ministre et de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, l’Union des Étudiants Réunionnais de l’Hexagone (UERH) déplore une posture "passive" face au mal-être grandissant au sein de la communauté étudiante. Dans un communiqué, l'association regrette par ailleurs la disparition du Ministre de l’Outre Mer et de son ministère sur le sujet des étudiants ultramarins, "malgré les différentes alertes que nous avions lancés quant aux difficultés des étudiants ultramarins et la volonté de faire avancer les dossiers". "Manifestement, le Ministère des Outre Mer n’est pas concerné par les étudiants ultramarins !", déplore l'UERH. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 16 Janvier 2021 à 09:27 | Lu 129 fois

Par le présent communiqué, nous tenons à rappeler ces chiffres catastrophiques :



• À l’issue du premier confinement, une étude menée par le Centre National de Ressource et de Résilience (CN2R) nous informe que 11,4 % des 70 000 étudiants interrogés ont eu des idées suicidaires au cours des douze derniers mois.



• Selon l'enquête “La vie d’étudiant confiné” publié par l’Observatoire Nationale de la Vie étudiante (OVE), 16 % des sondés se sont sentis “si découragés que rien ne pouvait leur remonter le moral” et 50 % d’entre eux ont déclaré avoir souffert de solitude ou d’isolement pendant le confinement.



Cette situation est la résultante des confinements successifs et de la disparition des jobs étudiants. La précarité sévit, elle sévit fortement ! Face à cela, le Gouvernement Castex propose de poursuivre ainsi, il demande le “renfort de 80 psychologues et 60 assistants sociaux pour toute la France”.



De son côté, le Ministère de l’Outre Mer semble avoir oublié qu’il y avait plus de 40 000 étudiants ultramarins en France Hexagonale qui, pour certains, subissent de plein fouet l’isolement, l’éloignement et la précarité occasionnée par la disparition des jobs étudiants.



L’UERH appelle à une réaction à la hauteur des événements à destination des étudiants ultramarins.