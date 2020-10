Rubrique sponsorisée Maks Réyoné : c'est tendance...

Le masque c'est incontournable... Alors autant jouer la carte locale, avec ces masques barrières pour adultes et enfants aux couleurs de La Réunion en vente sur le premier centre commercial en ligne de La Réunion. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 14 Octobre 2020 à 16:46 | Lu 382 fois



Grand drapeau bleu, ou plus sobre en blanc, La Réunion s'affiche comme un sourire. A noter que le modèle blanc existe aussi pour les enfants.



En double feuilles, ils permettent de respirer grâce à la technologie de la matière, un tissu respirant et hypoallergénique.



Réutilisables, plus de 20 lavages, 100% coton, les maks Réyoné de Funny Masks sont imperméables et anti-bactériens. Prix de vente 7€.



Funny Mask, le Maks Réyoné arrive dans le premier centre commercial en ligne de La Réunion : papay.re . Des masques barrières pour adultes et enfants aux couleurs de La Réunion.Grand drapeau bleu, ou plus sobre en blanc, La Réunion s'affiche comme un sourire. A noter que le modèle blanc existe aussi pour les enfants.En double feuilles, ils permettent de respirer grâce à la technologie de la matière, un tissu respirant et hypoallergénique.Réutilisables, plus de 20 lavages, 100% coton, les maks Réyoné de Funny Masks sont imperméables et anti-bactériens. Prix de vente 7€. En vente sur papay.re . Livraison à domicile ou gratuite dans les points relais sur toute l'île en 24h-48h ouvrées.