Maitre Gims tête d'affiche des Florilèges

Pour la 35e é dition des Florilè ges , qui se tiendra du 12 au 21 octobre prochain, les murs fleuris et les fleurs comestibles seront mis à l'honneur. Tête d’affiche annoncée par la municipalité cette année : Maitre GIM S,.



" Florilèges est l’une des fêtes les plus populaires de La Réunion", rappelle la mairie. "Les familles viennent faire des bonnes affaires pendant 10 jours, acheter des fleurs pour refleurir leur jardin et profiter des grands artistes et des spectacles uniques sur la belle et grande scène de la SIDR des 400".