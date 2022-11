Revenir à la Rubrique CIVIS Maison des veillées de Petite-Île : accompagner les familles endeuillées La CIVIS et la ville de Petite-Île ont inauguré hier, jeudi 17 novembre 2022, la Maison des Veillées.



(36 rue du Général de Gaulle, 97429 Petite-Île).

La gestion de cet équipement a été confiée à la CIVIS qui est compétente dans ce domaine. Elle se fera dans une organisation mutualisée avec le Centre Funéraire du Sud (CFSud), qui compte déjà 4 salles de veillées, un crématorium et un parc pour les cendres.

Une équipe diplômée et expérimentée d’agents de la CIVIS sont présents pour répondre aux besoins de fonctionnement de cette structure.

La maison des veillées de Petite-Île : permet l’admission des défunts :

24H/24 et 7j/7 sur appel téléphonique ;



offre l’accès aux salles de veillées par les familles et proches :

24H/24 et 7j/7 pendant la durée d’admission du défunt ;



propose l’accueil administratif des familles :

du lundi au vendredi de 9H00 à 16H00 sur rendez vous.

De plus, les agents de la CIVIS apporteront un accompagnement personnalisable dans le respect des dernières volontés du défunt ou de sa famille (cérémonies laïques, soin de présentation du défunt).

Une astreinte téléphonique est assurée au 0262 33 94 94 (numéro unique pour le centre funéraire et la maison des veillées).

