Maison de la mer à Saint-Leu: la régie des ports du TCO dévoile les contours du futur bâtiment

Sa construction fait débat sur le tard. Alors que toutes les voies de recours ont été purgées, la future Maison de la mer soulève des questions auxquelles le Territoire de la Côte Ouest, en tant que maître d'oeuvre, tente de répondre. Nous avons sollicité le TCO pour répondre aux questions administratives et techniques du projet qui deviendra prochainement un chantier. Parallèlement, une opposition s'est organisée pour imposer au TCO de revoir sa copie. Une hostilité qui s'est matérialisée notamment par le lancement d'une pétition. Par LG - Publié le Samedi 29 Octobre 2022 à 11:31

A quel stade en est le projet de construction de la "Maison de la mer" à Saint-Leu ? A ce jour, est-ce que toutes les voies de recours ont été purgées ?



Les consultations de travaux ont toutes été lancées. Les offres ont été remises par les candidats et l’analyse des offres marchés de travaux est en cours par le maître d’œuvre. Les recours sont purgés sur le permis de construire. Permis purgé de tous les recours au 4 septembre 2020.



Ce projet a-t-il fait l’objet d’une campagne d’information ou alors la nature du marché public n’imposait pas de campagne d’information grand public ?



Il n’y a pas eu d’enquête publique sur la Maison de la mer. Il y a eu une enquête publique sur le permis d’aménager (hors Maison de la mer) accordé en 2017 avec une concertation publique en 2021.



Quelle est la date prévisionnelle de début des travaux ?



La date prévisionnelle de démarrage de travaux est le premier trimestre 2023 entre février et mars . La durée prévisionnelle des travaux est de 15 mois.



Le montant du chantier est-il bien de 5 millions d’euros ? Et quels sont les financeurs publics associés et leur répartition dans ce financement ? S’il y a un financement européen : est-ce que cette subvention européenne est soumise à un délai d’utilisation ?



Le coût de la Maison de la mer (études + démolition + travaux) est de 4,28 millions d'euros TTC dont le montant prévisionnel des travaux est de 3,75 M€ TTC. Ce projet est financé à 100% sur les fonds propres du TCO. Le projet n’a pas de financement européen.



Quelles sont les activités (commerces, poissonnerie, office de tourisme, autre administration ? ...) qui viendront s’abriter dans ce futur bâtiment ?



La Maison de la mer accueillera des locaux de stockage de remorques à bateaux au R-1 (au niveau du quai), cinq bâtiments dont le plus grand possèdera deux extensions : une poissonnerie, un local avec des box de pêcheurs pour le stockage de matériel de pêche, un restaurant avec deux extensions permettant des activités complémentaires du type glacier, vente à emporter, un bâtiment accueillant une activité en lien avec la mer (de type vente accastillage, matériel nautique, matériel de plage, ...), un bâtiment pour un bureau d’information touristique ou autre activité en lien avec la mer, ainsi qu'une capitainerie à l’étage R+1.



L’ensemble des locaux seront attribués suite à des appels à projets avec des autorisations d’occupation temporaire (AOT).



Combien de filaos et de badamiers seront coupés ?



Concernant les végétaux impactés par la construction de la Maison de la mer, sur les 19 arbres présents sur l’emprise du projet, 8 arbres seront conservés en lieu et place, tandis que six arbres seront transplantés, avec des incertitudes sur la reprise, pour un total de cinq arbres supprimés. Il est prévu 40 arbres et arbustes à planter sur l’ensemble du site. Les essences ne sont pas définies précisément.



Découvrez les plans de perspective du futur bâtiment :













C'est sur l'emplacement situé derrière ces places de parking que la Maison de la mer doit être érigée :