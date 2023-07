La grande Une Maison de la mer : “Ce n’est plus un projet, c’est une réalité” pour Bruno Domen

Face aux opposants au projet, le maire de Saint-Leu a défendu bec et ongle la Maison de la mer. Les travaux doivent commencer dès la mi-juillet, pour une livraison d’ici 2024. On promet de ne pas se laisser faire du côté des adversaires de ce bâtiment. Par Maxime Bonnet - Publié le Mercredi 5 Juillet 2023 à 18:22

Voilà un projet qui divise à Saint-Leu, comme l’a encore prouvé la conférence de presse agitée du maire, Bruno Domen. Avec Philippe Lucas, du TCO, et Rahfick Badat, adjoint à la ville en charge de l’urbanisme, l’édile a tenté d’éteindre les critiques sur la future Maison de la mer. Il a donc donné rendez-vous à la presse locale sur le port, afin de clarifier ce qui doit être le nouveau pôle d’attraction du front de mer.



Ce futur bâtiment s’inscrit dans un projet plus global de rénovation du port de Saint-Leu, mais c’est bien lui qui cristallise toutes les oppositions. Un dialogue de sourd va se jouer durant plus d’une heure entre une équipe municipale, qui parle de “fausses informations sur les réseaux sociaux” et des opposants qui dénoncent l’absence de dialogue.



“Nous avons un permis de construire délivré par la DEAL qui va arriver à expiration. Et l’administration a été claire, elle n’en refera pas d’autre. Donc si la Maison ne se fait pas, elle ne se fera jamais”, argue Bruno Domen “La capitainerie est en ruine, et nous devons proposer un meilleur accueil des pêcheurs et des plaisanciers”, poursuit l’édile.

“Un projet harmonieux et respectueux des lieux”



“Il n’est pas question de retirer à Saint-Leu son caractère de petit port de pêche traditionnelle. Il s’agit d’un projet harmonieux et respectueux des lieux”, souligne Philippe Lucas, malgré les huées des opposants.



“Près de 70% de la surface sera dédié à des espaces paysagés. Et selon les études, entre 4 et 6 filaos seront coupés. Deux badamiers seront déplacés et des espèces endémiques seront plantées. Zot i accuse a nou de couper des pié de boi, pou quatre filaos. Mais oussa zot i lé kan nou sa va planter 25.000 arbres à Stella, et oussa zot i été kan nou a plante 15.000 arbres depuis 2020 ?”, tance le maire devant l’opposition de la foule. “J’ai été élu en 2020 avec un projet qui comprenait la Maison de la mer. J’ai donc le soutien de la population pour ce chantier”, poursuit l'élu.



Une future ZAD sur le port ?



Reprochant à la mairie et au TCO un refus net de discuter, les opposants au projet s’étaient déplacés pour faire valoir leurs arguments. “Nous avons demandé à plusieurs reprises des précisions sur le projet, sans jamais avoir de réponse. Nous avons demandé à vous rencontrer plusieurs fois, dont il y a un mois, sans réponse de votre part. Les Saint-Leusiens que nous rencontrons sont contre”, s’agace Dominique Gamel, porte-parole de SOS DPM 97.4.



Nombreux sont ceux dans les rangs des adversaires du projet à dénoncer un déni de démocratie. L’argument des deux consultations publiques sans avis négatif ne passe pas. “Les 50 pas géométriques ne sont pas négociables”, poursuit le militant.



Certains se promettent déjà de se mobiliser contre ce projet lors du lancement des travaux. Le coût total du projet est estimé à 14 millions d’euros, dont 5 pour la Maison de la mer.