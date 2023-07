Société Maison de la Mer : "Un projet à l'opposé de la protection de notre environnement et de notre vie sociale"

La mise au point faite ce mercredi par le maire de Saint-Leu Bruno Domen sur le site de la future Maison de la Mer n'a semble-t-il pas calmé les opposants au projet. Des dizaines d'entre eux ont remis le couvert cet après-midi devant la future structure, dont les travaux doivent commencer dès la mi-juillet.



Présentes aux côtés des manifestants, la secrétaire fédérale d'Europe Écologie-Les Verts, Geneviève Payet, et la coordinatrice de Greenpeace, Brigitte Buron, ainsi que leurs soutiens, refusent "la casse d'un littoral qui exige protection et valorisation, et non modernisation et promotion internationale".



Geneviève Payet, par ailleurs suppléante du député de la 7e circonscription, Perceval Gaillard, assure que ce dernier se dit prêt à être porteur d'une médiation entre les différents acteurs et les promoteurs du projet comme le TCO. Le communiqué à retrouver en intégralité ci-dessous : Par La rédaction - Publié le Jeudi 6 Juillet 2023 à 16:28

"Les usagers du port, les défenseurs de l'environnement et du patrimoine social et culturel local sont mobilisés depuis plusieurs mois pour faire entendre leur voix, refuser que face à l'océan et au Port soit érigé un bloc de béton à vocation commerciale et dont le coût est estimé à plus de 5 millions d'euros.



On est confronté à des promoteurs aveugles qui n'ont jamais écouté les besoins des pêcheurs usagers de cet abri côtier et les rires d'enfants goûtant aux joies des repas familiaux du dimanche sous les filaos.



Les défis environnementaux nous imposent lucidité et sobriété. Nous refusons la casse d'un littoral qui exige protection et valorisation, et non modernisation et promotion internationale. Nous refusons l'artificialisation des sols. Nous refusons la mise en peril de notre patrimoine végétal.



Force est de constater que malgré les réclamations, les alertes, les pétitions, ce grand projet inutile et destructeur a bien été lancé.



Nous avons constaté l'état d'abandon actuel dans lequel se trouve l'espace longeant la mer (box des pêcheurs, sanitaires, rondavelles,...) que les plants de multipliant en pot (amenés à la hâte depuis la pépinière pour la conférence de presse) n'ont pas permis de masquer...



Rappelons que la mer n'a pas besoin de maison, que le front de mer de St Leu n'a pas besoin de boutiques ni de restaurants (qui sont tout à côté au centre ville), mais que nous avons besoin des arbres et d'une vie pour tous au bord de la baie de St-Leu."



