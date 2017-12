"Maison de l'horreur" de la Plaine-des-Cafres : Pas de liberté provisoire pour Daisy Delaplaine

Sa demande a été rejetée. Daisy Delaplaine, connue pour être l'une des protagonistes de l'affaire de la "maison de l'horreur" à la Plaine-des-Cafres , restera derrière les barreaux. Sa demande de remise en liberté provisoire n'a pas reçu l'aval de la cour d'appel.Comme rapporté par Le Quotidien, Daisy Delaplaine a déclaré aux juges qu'elle ne pouvait plus travailler en prison en raison d'une jambe cassée, d'où l'objet de sa demande de remise en liberté. "Pas un motif suffisant" pour l'avocat général, Emmanuel Barre.Dans cette affaire, Daisy Delaplaine et son compagnon Pascal Poudroux, avaient été condamnés en février 2015 à 30 ans de réclusion criminelle pour "séquestrations, violences et proxénétisme". "Le couple diabolique de la Plaine-des-Cafres" avait en effet forcé la propre mère de Pascal Poudroux à se prostituer et avait séquestré et maltraité quatre personnes marginales, les extorquant leurs faibles ressources.Ayant fait appel du jugement rendu par la cour d'assises jusqu'en cour de cassation, le couple aura droit à un nouveau procès, fixé en 2018.