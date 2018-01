International "Maison de l'horreur" : Les enfants préparaient leur évasion depuis deux ans

Digne d’un scénario de film d’horreur, BFMTV retrace, en ce début d’année, la sordide histoire de treize enfants séquestrés et maltraités par leurs parents David Allen et Louise Anna Turpin.



C’est à Perris, à Los Angeles qu’on été retrouvés les enfants âgés de 2 à 29 ans, sept d’entre eux ont déjà atteint la majorité.



Dans un premier temps ligotés puis enchaînés suite à la fuite de l’un d’entre eux, les individus vivaient dans des conditions déshumanisantes: l’accès à la douche une fois par an, aucun soin prodigué et l’interdiction de s’amuser - jusqu’au point d'être punis s’ils se lavaient les mains au-dessus des poignets - on constate également une mal nutrition subie par les enfants.



La psychiatre et présidente de l’association " Mémoire traumatique et victimologie " a expliqué à BFMTV que " pour survivre, le cerveau déconnecte et bloque les émotions ".



C’est grâce à la fuite de l’un des enfants et de son appel aux autorités que le cauchemar s'est terminé pour les victimes de David Allen et Louise Anna Turpin. Selon le procureur cette évasion se préparait depuis déjà deux ans.



Les bourreaux qui encourent 94 ans de prison ont plaidé non coupables à toutes les accusations dont " torture, maltraitance et séquestration " lors d'une audience.





