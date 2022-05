A la Une .. Maison Départementale du Port : Des débrayages tous les mardis pour revendiquer des moyens humains

Des agents du service du Service de l'Aide Sociale à l'Enfance ont débrayé ce mardi matin, comme les deux premiers mardis du mois, pour dénoncer des "besoins non pourvus en personnel". La CFDT section Conseil départemental attend l'ouverture d'"un vrai dialogue social". Par N.P - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 12:28

Le communiqué :



La CFDT/ section Conseil Départemental informe le public du mouvement social, sous forme de débrayage, tous les Mardis du mois de Mai, ayant lieu à la Maison Départementale du Port..



Les revendications portées à la connaissance de l'Autorité Territoriale concernent des besoins non pourvus en personnel du Service de l'Aide Sociale à l'Enfance.



A ce jour, aucune rencontre entre la Direction du TAS Ouest et les agents du service concerné, n'a eu lieu, alors que ce mouvement à débuté depuis le premier mardi de MAI...



Les personnels concernés sont épuisés, usés psychologiquement, et avec une grande souffrance en milieu professionnel...



La CFDT section Conseil Départemental attend un vrai dialogue social pour une réelle prise en compte de la situation actuelle des agents, et une concrétisation de la Qualité de Vie au Travail.



CFDT Interco

Section Conseil Départemental