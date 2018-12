Courrier des lecteurs Mais que se passe-t-il donc à la MJC du Tampon ?





C'est avec beaucoup d'inquiétude que ma plume s'affole à ce jour. Depuis maintenant plusieurs générations, l'association de la MJC du Tampon représentait aux yeux de la jeunesse tamponnaise, un lieu d'expression et d'épanouissement. Mais depuis peu, ces principes vacillent et nous nous interrogeons vivement sur les méthodes nouvelles de la gestion actuelle.

En voici le récit :

Il y a d'abord eu la "valse" de quelques professeurs…. Cela s'est fait sans bruit…une "valse muette" de départs ayant pour motif une mystérieuse "mésentente " avec la coordination ? Les adhérents n'ont alors pu que constater le départ de leur professeur "remercié" sans plus d'explications.

Il y a ensuite eu de nombreuses erreurs dans les paiements versés, liées, cette fois-ci, à un " mystérieux logiciel facétieux"… D'aucuns se sont retrouvés avoir été validés dans des paiements jamais effectués et d'autres, sollicités pour des paiements déjà effectués (dont ils avaient fort heureusement conservé le reçu !). Il semblerait qu'un nouveau logiciel (plus docile celui-là) aurait dû régler le compte de ces chiffres rebelles…Mais, à ce jour, le mystère plane encore et, décision a été prise, de faire débourser aux adhérents trois mois et demi de règlement. Dans tous ce "mystère" deux questions se posent dans un crâne un peu " réaliste" je le concède… Comment se fait-il, qu'il n'y ait eu aucun problème de règlement avant l'installation de la nouvelle administration ? Comment se fait-il qu'une association (à but social aussi) demande à des familles un règlement d'un trimestre ? Là encore du jamais vu !

Il y a enfin… cette fois une demande de radiation d'adhérent pour "comportement non conforme" décidé entre soi, suite à une discussion privée. Là encore le fondement de la radiation reste dans les limbes du mystère…La lettre de radiation est quant à elle bien concrète. Alors penchons-nous sur les statuts….une radiation doit laisser au membre la possibilité de se défendre. Ce principe permettant, fort heureusement, d'éviter les accusations injustes et autres formes de règlements de compte. Cela étant, il semblerait que là aussi, des lettres seraient envoyées directement aux destinataires visés, sans autre forme de procédure.

Alors, comprenez mon inquiétude…Ce lieu si cher à mon cœur, où régnaient jadis l'expression et l'épanouissement, deviendrait-il un lieu de non – dits et d'autoritarisme ? J'en appelle à vous, adhérents, et futurs adhérents, car vous êtes l'âme de cette association, faites que cette ASSOCIATION en soit réellement une !

C.A.A





