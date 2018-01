Mais que font nos députés ? Tous achetés ou endormis ?

Jeudi 25 janvier 2018 nos députés ont refusés un amendement. Que proposait-il sanctionner plus sévèrement les groupes agroalimentaires. Combien de nos concitoyens attendaient une réaction gouvernementale vis-à-vis du géant du lait LACTALIS. Rien dans la tête ; mais la tête dans le sable, ils renvoient le débat aux calendre grec vous ne rêvez pas ?



Mais que prévoyait cet amendement faire comprendre aux grands groupes que lorsque qu’ils transforment des produits de notre agriculture ils sont dans une obligation en matière de dépôt de leurs comptes .Monsieur MACRON soyez ferme pas seulement avec le monde du travail ?



Avant la loi Sapin vous pouviez être condamnés à une amende de 1500€ et portés à 3000€ en cas de récidive sur l’infraction de ne pas déposer vos comptes. Rappelons que beaucoup de grande entreprise agroalimentaire se font tirer l’oreille, pour non communication récurrente de leurs comptes annuels.



Il faut savoir que dans la loi Sapin il avait prévu que l’observatoire des prix et de la concurrence pouvait saisir le tribunal de commerce qui pouvait adresser à la société une injonction de faire et sous un bref délai une astreinte.



Devant l’irascibilité de ces entreprises et jugeant ce dispositif à aucun moment juste. Un amendement fut proposé souhaitant seulement supprimer la demande au président de l’observatoire de la formation des prix .Ce qui permettrait logiquement de confier ces affaires au tribunal de commerce avec mission d’adresser des injonctions sous astreinte immédiatement .



Voilà certainement un article, un débat public qui sera rarement mis en évidence, nous avons élus des députés pour nous soutenir pas le contraire nous parlons d’une politique de consommateurs. Ne jamais l’oublier nous sommes des millions et avec cela il ne faut pas rire ?