Mais où sont passés les parents ?

Pas un jour ne passe sans incivilités et agressions diverses : départs de feu, rackets, vols à l'arrachée, de voitures ou chez vous ... les jeunes sont aujourd'hui sans gouvernail... Ma soeur qui tient une école privée appelle çà : la "non éducation". "Les enfants jouent en classe avec leurs portables, répondent avec agressivité aux enseignants, vous envoient leurs parents pour vous "engueuler" etc..."

Même dans notre association "gramounes isolés", nous constatons tous les jours ces incivilités : impolitesse, exigences infondées, non respect des règles et des contrats...

Puisque ces jeunes sont mineurs, il est grand temps de revenir aux fondamentaux : l'EDUCATION PARENTALE pour commencer...avec un minimum de règles car nos jeunes démarrent leurs vies sans tuteurs pour les guider et leur apprendre la vie en société. ON LES ECOUTE TROP. Il faut leur donner le mode d'emploi de la vie en société. S'il y a des dérives, il faut donc sanctionner les parents QUI DOIVENT EN ASSUMER LA RESPONSABILITE ET DONC LES ERREURS;.

Notre ministre de l'éducation semble avoir perçu ces dérives croissantes et mérite tous nos encouragements : oser réclamer l'interdiction des portables à l'école, réintroduire la morale, l'éducation civique et les valeurs sociétales-ne serait ce que le respect et la politesse- tient presque du défi.

Il est plus que temps de réagir : Rétablissons l'éducation dans nos foyers (valeurs, respect de la nature, d'autrui, des Anciens et des profs, initiative, responsabilité) et ne les laissons pas traîner (qu'ils fassent de la musique, du sport, un Art voire les scouts...) apprenons leur la solidarité familiale et inter-générationnelle,

Au niveau sociétal, l'apprentissage à 14 ans au lieu de laisser traîner nos marmailles des années durant en "classes pratiques" et dans la rue, (couvre-feu à 20h pour les mineurs sans leurs parents) ré-ouvrons pour les plus indomptables et virulents des centres éducatifs ouverts ou fermés, proposons des processus de réparation responsabilisants (ex rembourser par le travail aux victimes les dégradations commises au lieu de les mettre en prison)...

Les médias eux mêmes devraient ouvrir des émissions plus fréquentes sur ces thèmes et les solutions à y apporter ...