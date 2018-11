Mais où sont les cloches de la Réunion ?

Certains mauvais esprits, dont moi, vous diront qu’elles se trouvent dans les collectivités, les Chambres consulaires, l’Administration! Mais il ne s’agit pas de celles-là!



Alors que je suivais à la TV les cérémonies de ce 11 novembre, car particulières en ce centenaire, j’ai eu le plaisir d’entendre le Bourdon de Notre Dame de Paris, ainsi que toutes les cloches des églises de Paris, à 11 heures, 11 minutes, exactement , annonçant l’Armistice.



Habitant dans les hauteurs de Saint-Denis, j’entends tous les bruits de la ville. En ce jour mémorable, je n’ai pas entendu nos églises. Je me trompe peut-être, et si c’est le cas, qu’un commentateur me rectifie. Pour l’avoir vu sur Antenne, Saint-Paul l’a fait. Si cela a été fait ailleurs, merci de me le faire savoir.



Je suis un fervent défenseur de la mémoire militaire de la France. J’ai trouvé cette cérémonie sous l’Arc de triomphe extraordinaire! Tous ces chefs d’Etat, ces jeunes déclamant des lettres de poilus, et de toutes nationalités, ce Boléro de Ravel! Bref, une reconnaissance à la hauteur de ce qu’ont vécu nos poilus et autres aviateurs.



Cependant, un gros bémol! Si Macron a semblé ému par moment, je le crois sincère. Il découvre l’Histoire de SA France et apprend la Politique et la Diplomatie. Sa jeunesse de non élu de terrain, qu’il réalise aujourd’hui, le renvoie à la réalité du français lambda. Je ne sais JAMAIS la limite entre sa sincérité et son émotion, et son besoin de communiquer et d’asseoir son hégémonie. Bref, son intérêt.



Politiquement, sur l’Europe, le départ annoncé de la chancelière allemande le met dans l’embarras. Le couple devra se séparer par la force des choses. Et, au regard de la montée populiste en Europe, son avenir de souveraineté est compromis.



Et puis il y a Trump et Poutine! leur attitude et comportement lors de l’accueil du Président Macron des chefs d’Etat et souverains à l’Elysée, refusant l’amalgame avec "les autres", ont bien montré leur état d’esprit, que "le petit" avait un gros appétit. Mais que les maîtres du Monde, c’étaient eux et qu’ils entendaient bien le rester. D’où leur arrivée séparée du cortège officiel sur les Champs.



Pour moi, ils ont fait, Poutine et Trump, offense à la France.