Mais où allons-nous !

Le dérèglement climatique s’attaque à l’éducation nationale !



La canicule touche notre métropole, excusez-moi l’hexagone, nos enfants la génération des enfants ROI ne peut se rendent dans leurs collèges ! La canicule oblige l'éducation nationale De reporter l'examen au 1 et 2 juillet 2019 ,demain nous refuserons le chemin de l'entreprise pour le froid ou la chaleur !.



L’éducation nationale ne peut mettre à disposition des classes des ventilateurs ! Sommes-nous si pauvre que cela ! Combien coute les réceptions pharaoniques que le gamin Président organise !



En ce qui concerne notre département comme toujours nous subissons les folies de nos dirigeants je m’explique : Combien seront pénalisés chez nous ! Certains parents avaient prévu partir vendredi soir, samedi ou dimanche ce qui pouvait faire gagner des centaines € sur le billet d’avion. C’est identique pour les parents de métropole qui avaient réservés dans des transports ou location !



Une question s’impose pourquoi seulement la réunion et Mayotte sont pénalisé au sein des DOM pour composer également le 1 et 2 juillet là il faudra nous expliquer !



Je voudrais rappeler ce qui n’est pas très éloigné à une certaine époque nous avions dans l’intérêt de qui ! changer les dates de vacances, la chaleur et les cyclones sont toujours là. Alors encore une fois l’état sur la fonction de l’éducation ne respecte à aucun moment son personnel, ces parents d’élèves et aussi cette jeunesse. Que notre gouvernement est fort dans les effets de manche, mais quand serez-vous enfin sérieux.



Messieurs nous annonçons depuis des lustres ce dérèglement climatique, prévoir devrait être une priorité mais cela n’est vraiment pas dans votre gouvernements sa priorité.