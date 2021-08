Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Mairie du Tampon : Conseil municipal du samedi 28 août 2021

En ouverture du Conseil municipal qui s'est tenu ce jour, une motion de soutien à la compagnie aérienne régionale Air Austral a été adoptée à l’humanité. Voici les 18 affaires qui ont été adoptées durant la séance : - Travaux d'extension du Parc des palmiers :

Ce projet de la Commune du Tampon s'inscrit pleinement dans la stratégie départementale de l'émergence et du rayonnement de la région Sud. Le projet d'extension du parc consiste à planter plus de 40 000 palmiers représentant plus de 1 250 espèces différentes sur une surface supplémentaire de 12 hectares. L'objectif est de constituer une des plus importes collections de palmiers du monde. - Partenariat entre la Commune du Tampon et l'Association pour la Valorisation de l'Entre-Deux Monde (AVE2M) approuvant le portage de l'action« lutte contre les espèces invasives et la reconquête de la biodiversité sur le site du futur Parc du Volcan» pour une durée de 3 ans :

Le futur Parc du Volcan a vocation à constituer une vitrine de la végétation typique des Hauts de l'île. Ces milieux naturels, présentant un fort intérêt d'un point de vue écologique, sont menacés par les espèces invasives qui les entourent. La présence de ces espèces invasives rend la régénération des espèces et milieux indigènes difficiles.



- Participation du public par voie électronique, préalable à la délivrance du permis d'aménager, à l'aménagement de surface du belvédère de Grand Bassin, à Bois Court :

Le projet d'aménagement du site du belvédère de Grand Bassin comprend différentes séquences : végétale, de requalification des espaces, de sécurité globale du site, commerciale et de partage par la mise en accessibilité.



- Aménagement d'une voie de liaison au Dassy entre la rue Montaigne et la rue Émile Zola :

La Commune priorise dans le cadre de son Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), la redéfinition du schéma de circulation dans l'agglomération afin d'améliorer la lisibilité et la fluidité des déplacements, notamment par la création de nouvelles voies de circulation.



- Prestations de maintenance et de réparation de matériels de cuisine et de restauration collective



- Modification n°1 au marché VI2020.03 relatif à l'acquisition de vêtements et accessoires de travail



- Fourniture et mise en œuvre de la signalisation horizontale et verticale



- Fourniture de pièces détachées pour véhicules légers de la flotte de la Commune du Tampon



- Réforme et destruction de véhicules et engins communaux vétustes



- Mission de maitrise d'oeuvre « fluides » : développement du réseau numérique dans les écoles :

Dans le cadre du programme "Socle numérique du plan France Relance", la Commune a saisi l'opportunité de déployer un réseau informatique dans les salles de classe des trente et une écoles élémentaires de son territoire. L'objectif est de rendre opérationnels ces établissements aux différents usages informatiques et surtout de les préparer aux usages futurs.



- Modification de la délibération n°38-20210529 portant création d'emplois non permanents dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif – dispositif « accueil de loisirs sans hébergement » pour les vacances scolaires de juillet/août 2021



- Mise à disposition de personnel à titre gratuit à France Education International (ex CIEP)



- Création d'un emploi permanent



- Création d'emplois non permanents en Accroissement Temporaire d'Activité (ATA)



- Création d'un Comité Technique commun entre la Commune du Tampon, le CCAS et la Caisse des Ecoles



- Création d'un Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail commun entre la Commune du Tampon, le CCAS et la Caisse des Ecoles



- Cérémonie de remise des trophées des territoires 2021 - Mission des élus à Paris le 10 septembre 2021



Affaire portée à la connaissance du Conseil municipal n'ayant pas donné lieu à un vote :

- Rapport d'activité 2020 de la SPL Petite Enfance





Le compte rendu complet sera en ligne sur le site de la ville prochainement.









