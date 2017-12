A la Une ... Mairie de St-Paul : Règlements de comptes entre Patrick Florès et Patricia Locame via Facebook

Il y a manifestement de l'eau dans le gaz entre deux adjoints de Joseph Sinimalé à Saint-Paul.



Pour une raison qu'on a du mal à saisir, apparemment il lui reprocherait de vouloir s'occuper du dossier requins à sa place mais le mal semble être plus profond, Patrick Flores, adjoint du quartier de Saint-Gilles, s'en prend sur sa page Facebook avec une virulence rare à Patricia Locame, 5ème adjointe.



L'attaque, extrêmement agressive commence ainsi : "CELLE qui pense qui peut gérer la crise requin a ma place, du moins c'est ce qu'elle pense. Croyez moi que depuis que je me suis débarrassé d'une certaine société dont je ne citerais pas le nom et qui nous a tous fait perdre du temps , et je reste poli, çà bataille déjà pour 2020 et celle, en jaune sur la photo, qui a profité des morts et des amputés pour que je la place la ou elle est et qui a totalement oublié, que c'est grâce aux surfeurs qu'elle existe et que c'est moi qui l'ai présenté au maire de St Paul croise et décroise ses jambes pour essayer de survivre en politique. A chacun ses moyens . Perso, je l'avais dis a tous les freros, un mandat, pas plus. Pour elle j'en dis pas plus. lol !"

Et encore, il ne s'agit là que des propos les plus mesurés. Dans les commentaires qu'il a publiés sous son post, Patrick Flores va beaucoup plus loin contre celle dont il refuse pourtant de citer le nom, ne la désignant que par "celle en jaune sur la photo" ou par des qualificatifs que nous ne pouvons reproduire ici.



Même Joseph Sinimalé en prend pour son grade, lui que Patrick Flores désigne par "l'autre"...



Il risque d'y avoir du sport au prochain conseil municipal... Pierrot Dupuy Lu 456 fois





