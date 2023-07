Mairie de St-Paul : L'opposition demande des comptes

Le communiqué :



Après trois ans aux manettes, le bilan de M. Séraphin est accablant et la majorité municipale va devoir rendre des comptes aux Saint-Paulois.



A commencer par les mauvais résultats en investissement qui traduisent l’absence de projets ambitieux pour le développement de Saint-Paul :20 millions d’euros c’est le même montant annoncé par la ville de Saint-Benoit (37 000 habitants) alors que Saint-Paul en compte 105 000 et que M. Séraphin dispose du TCO et de l’appui de la Région. On est loin des 38 millions de réalisations par an de la mandature précédente que M. Séraphin n’a eu de cesse de critiquer.



Malgré les Affaires en cours qui entachent sa probité, E. Séraphin persiste dans sa gestion inhumaine du personnel communal, ses recrutements « politiques » et la grande purge des fonctionnaires. La dépense publique explose (1,6 million d’euros pour « les fêtes et cérémonies » soit une augmentation de +33% !) avec une qualité du service public en chute libre.



Après les révélations d’irrégularités dans la gestion de la SPL Tamarun, l’opposition demande des comptes sur d’autres structures publiques en particulier l’attribution opaque des lignes de transport du réseau KAR’ouest.



Enfin, E. Séraphin a fait de la révision du PLU (Plan local d’urbanisme) une de ses priorités. Mais à trois ans des élections municipales il ne semble plus pressé. Plus de nouvelle des travaux du cabinet qu’il a recruté pour l’accompagner, aucune date annoncée pour la présentation du nouveau zonage. Les Saint-Paulois y avaient cru .Encore une promesse de campagne pour « bouche le yeux » !



Nous pensons que l’opposition doit pouvoir jouer pleinement son rôle de contrôle de l’action de la majorité municipale. Nous maintiendrons donc le cap de la transparence, de la probité et de la rigueur.