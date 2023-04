A la Une . Mairie de St-Benoit : Un manque de dialogue pointé par l'intersyndicale, "la porte toujours ouverte" pour Patrice Selly

Il y a de l'eau dans le gaz à la mairie de St-Benoit. Pointant "un manque de dialogue" avec le maire et ses services ainsi qu'un certain nombre de "dysfonctionnements", l'intersyndicale (CGTR, SAFPTR, SNUTER et CFDT) lance un appel à une grève reconductible ce vendredi. "L'attitude d'indifférence qu'a la municipalité envers les syndicats de la commune ne peut plus être tolérée", clament l'ensemble des cellules syndicales. Par SI - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 15:06

Comme l'a rapporté Serge Samy, secrétaire de la section CGTR à la mairie de Saint-Benoit, plusieurs dysfonctionnements ont été relevés ces derniers mois, à commencer par une gestion des services "peu efficiente". "Les collègues nous ont fait part de pressions exercées sur le personnel mais aussi de problèmes concernant les avancements de grade ou des congés non-restitués", indique le représentant syndical.



Ce dernier, comme l'ensemble des syndicats, assurent ne pas être opposé à une réorganisation des services mais pointe en revanche un manque de dialogue social et de concertation avec l'ensemble des syndicats. "Aujourd'hui, certains agents sont en arrêt maladie et nous ont fait part de leur mal-être, d'où notre demande d'une réunion immédiate de la FSSSCT (Formation, spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail) pour faire la lumière sur ces arrêts. Nous avons une obligation de résultats mais cela passe aussi par un dialogue et des outils pour travailler sereinement", poursuit-il.



Parmi les principales revendications réclamées par l'intersyndicale : la mise en place d'un "vrai plan de carrière", une amélioration "immédiate" des conditions de travail dans les écoles et dans les crèches, une redéfinition des missions des référent(e)s des écoles et du personnel de la propreté urbaine. Autre demande, l'attribution d'un ticket repas pour tous "devant la fermeture du restaurant administratif et l'interdiction par le code du travail de prendre son repas dans son bureau".





"Nous faisons remonter la souffrance du personnel et nous voulons juste trouver des solutions ensemble et non contre qui que ce soit. Nous ne sommes pas contre le maire mais il faut entendre le mal-être du personnel", conclut Serge Samy.



De son côté, la mairie n'a pas tardé à répliquer. Dans un communiqué, le maire Patrice Selly a indiqué que la F3SCT s'est réunie ce mardi, réunion durant laquelle a été acte le principe d'une commission paritaire qui sera prochainement mise en place, notamment pour faire suite à



Revenant sur les accusations d'absence de dialogue social, il assure que plusieurs rencontres avec les organisations syndicales "avaient été planifiées de longue date, par la direction", dont une qui devait se tenir ce mercredi 26 avril. "J’ai appris dans la presse que l’intersyndicale ne viendra pas à cette réunion refusant ainsi le dialogue social que je souhaite instaurer pour éviter d’aller au conflit. Ma porte a toujours été ouverte aux employés communaux, que je reçois d’ailleurs chaque semaine, et elle le restera", a assuré Patrice Selly. L'intersyndicale dénonce également "le non-respect de la procédure pour les coupures de salaires qu'ont connu différents agents", la restitution "sans délai des 25 jours de congés annuels", l'arrêt des mutations "abusives indépendantes des capacités professionnelles" mais aussi l'élargissement des RTT à l'ensemble du personnel "accordées actuellement qu'aux cadres". Bref, un management "plus humain envers tout le personnel de la collectivité"."Nous faisons remonter la souffrance du personnel et nous voulons juste trouver des solutions ensemble et non contre qui que ce soit. Nous ne sommes pas contre le maire mais il faut entendre le mal-être du personnel", conclut Serge Samy.De son côté, la mairie n'a pas tardé à répliquer. Dans un communiqué, le maire Patrice Selly a indiqué que la F3SCT s'est réunie ce mardi, réunion durant laquelle a été acte le principe d'une commission paritaire qui sera prochainement mise en place, notamment pour faire suite à la tentative de suicide d'un agent la semaine dernière Revenant sur les accusations d'absence de dialogue social, il assure que plusieurs rencontres avec les organisations syndicales "avaient été planifiées de longue date, par la direction", dont une qui devait se tenir ce mercredi 26 avril. "J’ai appris dans la presse que l’intersyndicale ne viendra pas à cette réunion refusant ainsi le dialogue social que je souhaite instaurer pour éviter d’aller au conflit. Ma porte a toujours été ouverte aux employés communaux, que je reçois d’ailleurs chaque semaine, et elle le restera", a assuré Patrice Selly.