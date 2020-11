A la Une ... Mairie de St-André: Un syndicat interpelle Joé Bédier

Le syndicat SNUTER FSU demande une réunion d'urgence du COmité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail à la mairie de Saint-André pour évoquer les difficultés liées à la crise sanitaire. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 à 16:16 | Lu 339 fois

La lettre du SNUTER FSU à Joé Bédier



Monsieur le Maire,



Lors de notre rencontre du 14 septembre, nous, SNUTER FSU, vous avions interpellé sur les conditions sanitaires et de sécurité au travail des employés communaux.



Vous nous aviez alors fait part de la mise en oeuvre du CHSCT lors du conseil municipal du mois d octobre. À l aube du 17 novembre, force est de constater que cette instance n'a toujours pas été initiée par vos soins.



Nous devons nous de vous rappeler que nous sommes dans une situation épidémiologique grave? Que le contexte sanitaire impacte les employés que nous sommes? Il est non plus temps, il est tard, il est trop tard pour jouer avec la vie des employés. Aujourd'hui, 16 novembre, 280 cas de covid 19, dont 2 décès.



Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le Maire, que certains de vos employés ont été testés positifs, que d'autres se plaignent de ne pas avoir de solutions hydroalcooliques, d'avoir peur lors des retraits des tests par les habitants dans les mairies annexes.



Vous n êtes pas sans savoir, Monsieur le Maire, que certains services organisent des réunions à plus de 6 personnes, sans masques, dans des lieux clos, sans gestes barrières.



Vous n'êtes pas sans savoir Monsieur le Maire que certains employés des services techniques respirent quotidiennement des émanations de produits toxiques.



Vous n'êtes pas sans savoir Monsieur le Maire, que les employés du domaine de la vanille sont sans ascenseur, ni lumière dans les parkings souterrains depuis des semaines, que ces employés ou des usagers peuvent monter 4 ou 5 étages dans l obscurité la plus totale et se blesser.



Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le Maire, que certains employés communaux souffrent de harcèlement moral.



Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le Maire, que certains employés communaux conduisent les voitures de service qui passent de mains en mains sans une désinfection adaptée...

Vous n'êtes pas sans savoir, Mr le Maire, que les employés communaux démontent et remontent les chapiteaux covidés chaque jour...



Vous, Monsieur le Maire, aviez promis les assises du personnel. Vous, Monsieur le Maire avez clamé une amélioration immédiate de la condition des employés communaux.



Enfin,

Monsieur le Maire, vous, ancien syndicaliste, vous n'êtes pas sans savoir que des instances existent et se doivent d exister. Ceux sont les cas du CT et CHSCT.



Nous faudra t-il attendre qu'un cluster au sein de la mairie apparaisse pour que vous mettiez en oeuvre les instances?



Aussi, Monsieur le Maire, nous, SNUTER FSU vous laissons 48h pour nous proposer une date pour réunir cette instance qu'est le chsct.



Syndicalement votre

Barbara Chassagnac, Elue Du CHSCT

Eric Collet, Elu suppléant du CHSCT





Publicité Publicité